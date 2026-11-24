Високотехнологичните устройства на FOREO се грижат за скалпа и намаляват косопада

4275 Източник: Foreo

Есента не е най-добрият приятел на косата. Сезонният косопад се завръща, а косата става безжизнена и губи своя блясък, което се отразява на увереността ни. Много често за да я направим отново лъскава и здрава, не ни е нужен поредният правилен шампоан или маска, а целенасочена грижа за скалпа и неговото оптимално състояние.

Шведският skin-tech бранд FOREO превръща този ноември в празник на красотата и здравата коса благодарение на високотехнологичните си устройства - четката за разплитане на коса FLIP™ plus LED Detangling Hairbrush, масажорът за скалп FAQ™ 301 и уредът за цялостна грижа LUNA™ 4 hair. И трите устройства съчетават удобната употреба с персонализираните ритуали за грижа за скалпа, за да направят лъскавата и гъста коса постижима в уюта на дома.

FLIP™ plus LED Detangling Hairbrush е първата в света LED четка за коса, създадена да разплита косата, да балансира скалпа и да подпомага естествения цикъл на растеж с едно движение, благодарение на своите 76 LED светоида, които използват червена, синя и зелена светлина. FLIP™ plus LED Detangling Hairbrush разплита косата с помощта на плоските DualFlex™ власинки, които се плъзгат гладко по дължините, а по-тънката им страна се справя с възлите с подходящото съпротивление, без да скубе и да причинява болка.

Източник: Foreo

Източник: Foreo

Източник: Foreo

FAQ™ 301 е масажор за скалп, който стимулира растежа на косата у дома, благодарение на комбинация от три мощни технологии. Нискоинтензивната лазерна терапия и терапията с червена светлина подпомагат растежа и възстановяват дължината на косата чрез реактивиране на "спящите" космени фоликули с помощта на естествена клетъчна енергия. T-Sonic™ пулсациите подобряват кръвообращението и спомагат за нежното отстраняване на мъртва кожа, себум и други натрупвания, които запушват фоликулите и водят до косопад. Ефектите от употребата на FAQ™ 301 не са моментални, но са трайни и в дълбочина. Данните от клиничните изпитвания показват до 47% увеличение на гъстотата на косата, до 46% намаляване на косопада в рамките на няколко месеца и видими резултати след 3-4 месеца редовна употреба.

Източник: Foreo

Източник: Foreo

LUNA™ 4 hair е 2 в 1 масажор за скалп, който съчетава червена LED светлина и масаж с T-Sonic™ пулсации. Уредът е иновативно устройство, което заема уникална ниша на пазара, тъй като почиства и масажира скалпа, и същевременно стимулира растежа на косата. Благодарение на силата на клинично доказаната терапия с червена LED светлина и на T-Sonic™ масажа, LUNA™ 4 hair засилва растежа на космените фоликули. Уредът гарантира оптималното състояние на скалпа и по-гъста, по-плътна и по-здрава коса с всяко измиване.

Източник: Foreo

Източник: Foreo

Повърхността на LUNA™ 4 hair е покрита с 395 ултрахигиенични силиконови влакна, които отстраняват всички натрупвания по скалпа с помощта на T-Sonic™ пулсациите и разделят косата на части, за да може червената LED светлина да достигне безпрепятствено до космените фоликули.

Източник: Foreo

Източник: Foreo

Източник: Foreo

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