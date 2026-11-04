Красавицата призна, че е човек на екстремните преживявания, не се страхува от смелите решения и вярва, че животът обича смелите

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Златка Димитрова подготвя нещо вълнуващо, но засега предпочита да запази подробностите за себе си. Плеймейтката разпали любопитството с кратко, но категорично признание по време на блиц интервю за Palms Bet. Дали става въпрос за нов професионален проект, лично предизвикателство или неочакван обрат, предстои да разберем. А ако съдим по казаното от нея, следващата изненада едва ли ще бъде нещо тривиално.

Златка повдигна завесата на личния си живот и заяви, че рискът е неизменна част от живота ѝ и зад смелите ѝ решения често стоят истории, за които широката публика дори не подозира.

"Смелите скокове в живота ми са много. По природа съм екстремна личност и не се страхувам да поемам рискове", сподели Златка. Тя разкри, че е скачала с бънджи, но добави, че истинските рискове невинаги са свързани с адреналина. През годините плеймейтката е вземала немалко трудни и смели решения, които са имали важно значение за личния ѝ път.

Оказва се, че голяма част от тези моменти остават далеч от публичното пространство: "За повечето рискове, които съм поемала, почти никой не знае. Но за мен това няма значение. Важното е, че решението е било мое", категорична е тя.

И ако някой все още се чуди дали Златка избира сигурността или предпочита да се впуска в неизвестното, отговорът ѝ не оставя място за колебание: "Рискувам, защото животът обича смелите", заявява тя.

Неслучайно именно Златка е сред звездните лица на мащабната кампания "Новата игра на Шампиона" на Palms Bet. В рекламното видео тя е представена в ефектна сцена на скок с парашут от летателния балон на компанията - зрелищен момент, който идеално се вписва в признанията ѝ за любовта към адреналина.

Кампанията събира на едно място и още известни имена - Мартин Чой, Нора Недкова, Теодор Венков - Чикагото и Фики Стораро, всеки от които представя различно лице на шампионския дух.

На въпроса дали шампион се раждаш или ставаш, Златка избира второто: "Според мен шампион се става, защото дори да притежаваш талант, ако не го развиваш, няма как да постигнеш успех. А най-добре шампионите се развиват под Палмите!", споделя красавицата с усмивка.