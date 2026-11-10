Снимка: iStock by Getty Images Как да изберем мъжки парфюм според характера и стила?

7 Снимка: iStock by Getty Images

Подходящият мъжки парфюм е този, който се съчетава естествено с характера, стила на обличане и начина на живот. Свежите цитрусови и водни аромати обикновено подхождат на активни мъже, дървесните и фужерните - на по-класическия стил, а ориенталските композиции са добър избор за по-силно и запомнящо се присъствие. Най-точна представа за аромата обаче се получава едва след като се развие върху кожата.

Как е изграден един аромат?

За да изберете правилно, е полезно да знаете как се развива един парфюм. Композицията преминава през три основни нива. Връхните нотки се усещат веднага след нанасяне, но изчезват най-бързо. След тях се разгръща сърцевината, която оформя основния характер на аромата, а базовите нотки остават най-дълго върху кожата.

Именно затова първото впечатление от парфюма невинаги е достатъчно за окончателен избор.

Мъжки парфюми според характера

Темпераментът може да насочи към подходящото ароматно семейство. Различните композиции създават различно усещане и често се свързват с определен тип излъчване:

Свежи и цитрусови аромати

Бергамот, лимон, грейпфрут и мента създават усещане за свежест и енергия. Подхождат на активни и общителни мъже с динамично ежедневие.

Водни и озонови композиции

Морските акорди и свежите въздушни нотки са леки и ненатрапчиви. Добър избор са за мъже, които предпочитат по-сдържано присъствие.

Дървесни и фужерни аромати

Кедър, ветивер, сандалово дърво, лавандула и дъбов мъх придават дълбочина и характер. Те се вписват добре в класическия и деловия стил.

Ориенталски и амброви композиции

Ванилия, тамян, кехлибар и топли подправки създават по-плътно и чувствено звучене. Подходящи са за вечерни поводи и за мъже, които харесват по-отличителни аромати.

Много съвременни мъжки парфюми съчетават нотки от няколко семейства, затова тези насоки са по-скоро отправна точка, отколкото строго правило.

Ароматът като част от личния стил

Парфюмът трябва да се съчетава не само с характера, но и с начина на обличане. Костюмът и ризата се допълват добре от по-сдържани дървесни и фужерни композиции, особено в работна среда. Към дънки, тениска и маратонки естествено стоят свежите цитрусови и водни аромати.

При вечерен или по-елегантен стил може да се заложи на по-топли и наситени композиции с ориенталски, кожени или амброви акценти.

Летни и зимни мъжки парфюми

Температурата променя начина, по който ароматът се усеща върху кожата. През лятото топлината усилва излъчването му, затова по-леките цитрусови, зелени и водни композиции обикновено са по-подходящи.

През студените месеци добре се развиват по-плътни аромати с нотки като тютюн, кожа, ванилия и кехлибар.

Тези композиции имат по-богата база и запазват присъствието си по-дълго в студено време.

Как да тестваме аромата преди покупка?

Парфюмът е добре да се изпробва върху кожата, защото една и съща композиция може да се развие различно при отделните хора. За по-точна преценка е полезно да спазите няколко правила:

нанесете аромата върху китката, вместо да разчитате само на хартиена тест лента;

не търкайте китките една в друга след нанасяне;

ограничете се до два или три аромата при едно тестване.

Оставете парфюма да се развие поне няколко часа. Така ще усетите не само първите нотки, но и сърцевината и базата му.

Концентрация, качество и избор на парфюм

Концентрацията също влияе върху усещането и трайността на аромата. Тоалетната вода (Eau de Toilette) обикновено е по-лека и подходяща за ежедневието, докато парфюмната вода (Eau de Parfum) е по-концентрирана и има по-плътно излъчване.

Цената сама по себе си не определя дали един парфюм ще ви допадне. Добре балансирани мъжки парфюми могат да се открият в различни ценови категории. По-важно е продуктът да бъде закупен от надежден търговец, особено при маркови и оригинални мъжки парфюми.

Подходящият аромат не е непременно най-популярният. Той трябва да се усеща естествено върху кожата и да допълва характера, стила и повода, за който ще бъде носен.

Съдържание на: lillydrogerie.bg Съдържание на:

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