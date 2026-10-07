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Символите на 90-те Stereo MC's пристигат отново у нас догодина, за да отбележат 35 години от издаването на емблематичния си албум Connected. Пионерите на британската денс и хип-хоп музика поемат на дълго европейско турне, като една от спирките им е София.

Music

Концертът им, по покана на Fest Team, ще бъде на 26 май 2027 г. на Vidas Art Arena. Билетите влизат в предварителна продажба утре, 8 октомври, за членовете на Fest Club, и в генерална на 9 октомври в мрежата на Ticket Station на цени от 44 евро.

Групата е създадена в края на 80-те в ъндърграунд сцената на Лондон. По това време Stereo MC's записват парчетата си в апартамент в Южен Лондон на 4-пистов магнетофон и още с първата си поява променят британската клубна култура с автентичното си звучене, съчетаващо хип-хоп, дъб, силни лирики, хаус, фънк и електронни бийтове.

От създаването си досега групата има седем студийни албума, като до ден-днешен - най-емблематичният остава Connected. Това е третият им поред албум, който излиза през ноември 1992 г. и става мултиплатинен. Издаден от Island Records, Connected се превръща в глобален феномен, достигайки второ място в британските класации за албуми и с него формацията печели две награди BRIT. А от албума са и вечните денс хитове, любими и у нас - Step It Up, Ground Level, Creation и разбира се едноименното парче Connected.

Предстоящото им европейско турне ще бъде с оригиналния състав на Stereo MC's с фронтмена и продуцент Rob Birch (Rob B) и Nick Hallam (диджей и продуцент), както и Cath Coffey (вокали) и Tansay Omar (барабани и перкусии).

Снимка: Fest Team

"Европейското турне през 2027 г. е нещо повече от честване на миналото, то е празник на един вечен ритъм, който свързва поколенията", казват от екипа на формацията за предстоящата им обиколка.

35 години по-късно Connected продължава да носи тази заразителна енергия и емблематичните денс ритми от 90-те, а българската публика ще има възможността да чуе парчетата от един от най-силните албуми на Stereo MC's на 26 май 2027 г. на Vidas Art Arena. Билетите за концерта им влизат в предварителна продажба утре, 8 октомври, за членовете на Fest Club, и в генерална на 9 октомври в мрежата на Ticket Station на цени от 44 евро. Актуална информация за събитието следете тук.

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