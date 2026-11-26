412 Източник: bTV Media Group

75 000 евро е голямата награда, за която ще се борят кулинарните таланти в деветия сезон на MasterChef България - състезание, което може да превърне страстта към готвенето в нещо много повече от хоби. Но пътят към нея не минава само през перфектно приготвено ястие. Той изисква въображение, характер, усет към вкусовете, смелост за експерименти и способност всяко предизвикателство да се превърне във възможност за кулинарен триумф.

В кухнята на MasterChef България талантът среща амбицията, а познатите продукти могат да се превърнат в неочаквани комбинации, оригинални идеи и ястия, които оставят следа. Именно за кулинарни ентусиасти с индивидуален почерк, страст към храната и желание да проверят докъде могат да стигнат е отворена възможността да станат част от деветия сезон на шоуто.

Голямата награда от 75 000 евро превръща състезанието в още по-сериозен залог, но възможността е много повече от парична победа. MasterChef е мястото, където талантът може да получи ново измерение, любителското готвене да срещне професионалните стандарти, а една смела стъпка да се превърне в начало на съвсем различен път.

Кастингът за деветия сезон на MasterChef България продължава до 15 януари. Новата кулинарна звезда може да се крие сред талантите, които все още не са заявили своето участие.

Време е за новата кулинарна звезда на България. Кастингът е отворен до 15 януари на btv.bg.

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