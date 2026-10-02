Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Acid Arab идват в София на 7 ноември за концерт в "Малката текила". Френският колектив се завръща в България след участието си на PHILLGOOD в Пловдив това лято, но този път на клубна сцена.

Music

Историята на Acid Arab започва именно от клубовете, във Франция, и вече повече от десетилетие те смесват електроника с мелодии и ритми от Близкия изток и Северна Африка. Билетите се продават в Ticket Station.

Acid Arab имат над 600 участия по целия свят, както на големи фестивали, така и в някои от най-влиятелните клубове в Европа, Азия, Северна Америка и Северна Африка. В музиката им има техно и хаус ритми, дълги и повтарящи се мелодии и традиционни вокали, а корените им личат във всяка песен.

През годините Acid Arab са работили с Rachid Taha, Yasmine Hamdan, EDIS и други световни артисти. И всяка от тези колаборации добавя нещо ново към звука им, заедно с това - и нови музикални светове. Последният им албум Resonance излезе през юни 2026. Почеркът им си остава същият, прецизен и танцувален, но мелодиите тръгват в нови посоки, а гостите в албума идват от още повече места и култури.

На сцената Acid Arab създават енергия, мощна и хиптотична, обединявайки различните култури в един общ ритъм. Музиката им е за танцуване и тази есен колективът гарантирано ще разтъпчи публиката на 7 ноември в "Малката текила" в София. Билети за събитието може да намерите в сайта на Ticket Station.

Източник: Fest Team

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Задържаха гарда от НСО, след като доброволно отиде във Военната прокуратура Днес
Задържаха гарда от НСО, след като доброволно отиде във Военната прокуратура
34578
Чудесен "Левски" изкова историческа българска победа в Чехия Корнер
Чудесен "Левски" изкова историческа българска победа в Чехия
13480
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
11526
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1371
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2204
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5358
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2189
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3471
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1403
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
411