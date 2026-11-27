Близначките Бакалови, Ивета, Рая, Светльо и Джулиан се записаха в историята на шоуто със стила си

8078 Снимка: bTV

Дни след големия финал на "Фермата" 10 емоцията от преживяното още държи феновете и участниците. И ако вече дискусиите за това кой и защо трябваше да победи постепенно се успокояват, на дневен ред идват и темите, за които сякаш не остана време в забързаното фермерско ежедневие.

Между драматични сюжети и любовни драми, менчета и ритловици, кал и прах, нямаше как да не останат забелязани участниците, които за 12 седмици направиха силно впечатление със стила и тоалетите си, с които се записаха в историята на юбилейния сезон на предаването.

Близначките Божидара и Ивайла Бакалови

За звездните сестри нито калта, нито селската работа, нито умората от фермерския живот бяха достатъчно силни, за да сломят стремежа им към съвършен външен вид и подбрани тоалети. Очевидно двете влязоха добре подготвени с ежедневни аутфити, но и с екипи за битките на арената, с които показаха пред всички не само спортната си форма, но и неподвластния си на обстоятелствата стил. Ивайла Бакалова не пренебрегна и за миг дневните си рутини, свързани с перфектни грим и прическа, без значение дали бие масло в кухнята или шета в градината.

Ексцентричната Божидара пък ще бъде запомнена с дизайнерските си аутфити, ярките цветове и комбинациите на какви ли не аксесоари от съвременния свят, които все пак успя да съвмести със селския живот. Освен за себе си, по време на престоя във "Фермата", Божи показа, че мисли също и за останалите. "Аз се грижа за красотата на всички тук", неведнъж заяви близначката, а когато думите ѝ бяха насочени към Джулиан, резултатът беше истински запомнящ се.

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Снимка: bTV

Снимка: bTV

Премяната на Джулиан

Още в петия епизод на предаването ултрамаратонецът попадна в спиритуалния капан на Божидара Бакалова, като стана бенефициент на специален аутфит, който близначката най-сърдечно му подари. Макар и леко смутен, Джулиан се издокара в шармантните дрехи, за да се покаже пред камерите на предаването. "Мислех да се изкъпя, но то вече няма смисъл. Тези дрехи ми изчистиха цялата енергия", иронично подметна Джулиан, пременен в колоритния и ексцентричен аутфит: африканска туника и плетена на една кука шапчица, комбинирани с ежедневното работно облекло и стилен акцент от една гумена ръкавица. Навярно енергията, която Божи изпрати на ултрамаратонеца тогава, не е била шега работа. В крайна сметка Джулиан и баща му Светльо Бърканичков излязоха от предаването като големите победители на юбилейния сезон.

Снимка: bTV

Снимка: bTV

Вечната фланелка на Ивета

"Не ми пука" беше желязното мото на Ивета във "Фермата". Майката на актрисата Симона ще бъде запомнена като жената, която почти през целия сезон не изневери на екипчето си, съставено от сива тениска и сиви панталони. Дано да се окаже, че Ивета си е носила няколко еднакви тениски от любимия модел, защото в противен случай жената навярно е положила неимоверни усилия в прането на любимата си фланелка без удобствата на съвременната техника. В противен случай ситуацията би изглеждала стряскаща, предвид количествата всекидневен труд в дъжд и пек, които клетата дреха е поела. Е, важното е да ѝ е удобно, нали?

Снимка: bTV

Рая - Лара Крофт на "Фермата" 10

Лъчезарната багатурка Рая Гънчева беше приятна гледка за окото на зрителите и съфермерите със спортния си стил и елегантната си фигура през целия сезон. Но 19-годишната красавица от Стара Загора предизвика истински фурор с появата си на арената в полуфиналите на предаването. В една от битките, в която трябваше да лази в гъста кал, Рая се появи с плътен клин и кроп топ, които в комбинация със стилно прибраната ѝ коса и солидните количества полепнала кал завършиха образа ѝ на истинска жена воин от съвременното кино. Лара Крофт харесва това!

Снимка: bTV

Светльо Бърканичков по мускули и татуировки

Един от най-забележителните аутфити през сезона несъмнено беше липсата на аутфит при бившия футболист. Светльо Бърканичков нерядко избираше да върши тежкия физически труд само по мускули, татуировки и оскъдни къси гащета. Завидната форма на 52-годишния футболен треньор със сигурност не е останала незабелязана, а е доста вероятно и една голяма част от над 160-те хиляди гласа в подкрепа на Бърканичков и Джулиан на финала на шоуто да са били повлияни и от магнетичното мускулесто тяло на бащата. Дали заради разкрепостения аутфит, или заради уменията си, трогателните истории и забавното присъствие на двамата през сезона, Светльо Бърканичков и Джулиан успяха да спечелят голямата награда в предаването и си тръгнаха като победители със 75 000 евро.

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