Появата им обещава да привлече вниманието на останалите участници и да внесе нова динамика в риалитито

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Една от най-обсъжданите двойки във "Фермата: Кръвта вода не става" Симона и Ивета защитиха мястото си в риалитито, след като спечелиха с минимална преднина оспорвания елиминационен дуел срещу братовчедките Мира и Сузи. Актрисата и майка ѝ за втори път в рамките на сезона измъкнаха победата в последната игра на арената - куиза с въпроси за България. Мира и Сузи, които влязоха в стопанството преди едва две седмици, бяха служебно номинирани за първи дуелисти след една от най-турбулентните седмици в сезона.

Само за няколко дни две двойки напуснаха играта при неочаквани обстоятелства. По време на ратайството си Елеонора сложи край на годежа с Кристиян, заявявайки категорично, че двамата нямат бъдеще заедно. Решението ѝ доведе до напускането им на стопанството и отвори пътя на Мира и Сузи към първия елиминационен дуел.

През същата седмица още едно непредвидено събитие промени динамиката във "Фермата: Кръвта вода не става". Викторио беше откаран по спешност в болница, където му бе направена животоспасяваща операция. По лекарска преценка стюардът няма да може да продължи участието си, а с него от играта отпадна и вуйчо му Кристиян, който със сълзи на очи се сбогува с предаването и останалите участници.

Мира и Сузи Източник: bTV Media Group

Седмицата поднесе и нови обрати в заплетения любовен живот на Симона. Приятелят ѝ Виктор Русинов, познат от "Ергенът" 4, първоначално сложи край на отношенията им заради флирта ѝ с Викторио и решението ѝ да остане в предаването. След дни на размисъл актрисата му изпрати писмо с любовни признания. Виктор се появи за трети път пред портите на стопанството, а след като Симона заяви, че го обича и иска да бъде с него, двамата се прегърнаха извън обсега на камерите. Сега на Виктор предстои да намери начин да бъдат заедно, без Симона да напуска предаването.

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Симона и Ивета Източник: bTV Media Group

Междувременно в играта се включиха и нови участници, които могат да разклатят досегашните съюзи. Миналата седмица в стопанството влязоха Далия и Сабър Ел Абани - децата на Лили от деветия сезон на "Фермата". Двамата получиха едноседмичен имунитет, който им осигурява време да опознаят обстановката и да изберат своята позиция в напрегнатите отношения между лагерите. Тази седмица към тях ще се присъедини още една двойка: популярната инфлуенсърка Антоанет Пепе и съпругът ѝ Иво Карамански-младши. Появата им обещава да привлече вниманието на останалите участници и да внесе нова динамика в стопанството.

Далия и Сабър Ел Абани Източник: bTV Media Group

Предстои и изборът на новата двойка фермери на седмицата. Решението ще даде възможност на едни участници да наложат правилата си, а на други ще постави нови изпитания. При променящи се съюзи и неочаквани обрати редът в стопанството отново е на път да създаде предпоставки за драматични обрати.

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