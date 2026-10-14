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Една от най-обсъжданите двойки, които кръвната връзка хем е белязала, хем семейството за тях е много повече от нея, прекрачи прага на "Фермата" - инфлуенсърката Антоанет Пепе и Иво Карамански-младши. Те са заедно от няколко години, през 2024 г. подписаха граждански брак, миналата година вдигнаха и голяма сватба, имат дете и заедно отглеждат трите деца на булката от предишни връзки.

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Самият Иво пък е отгледан не от биологичния си баща, небезизвестния Кръстник, когото той не познава, а от актьора Александър Сано, който е до майка му Нели, откакто той е малко дете.

Още във визитката си Иво разказа, че хората бързо се доверяват на Ети, както нарича жена си, и скоро след запознанството си я чувстват достатъчно близка, за да споделят с нея най-личните си истории. Симона потвърди думите му почти мигновено. От вратата тя подхвана новата участничка с разказ за собствения си опит с анорексията.

Темата е добре позната на Антоанет и от личния ѝ живот. Самата тя е страдала от анорексия като тийнейджърка, а за преодоляването на трудния период ключова роля изиграл баща ѝ. Симона пък сподели, че майка ѝ Ивета, с която участва в предаването, я е подкрепила в борбата с хранителното разстройство и последиците от него. Така двете откриха още една обща тема в личните си истории: решаващата роля на родителя в трудните моменти.

Симона подхвана темата с анорексията с Антоанет, която също се е борила с този здравословен проблем
Симона подхвана темата с анорексията с Антоанет, която също се е борила с този здравословен проблем Снимка: bTV

Приятна изненада зарадва участниците във "Фермата" в края на един от най-напрегнатите дни в стопанството. Стюардът Викторио, който се наложи да напусне играта заради животозастрашаващо състояние и спешна оперативна намеса, влезе обратно в предаването, за да се сбогува подобаващо с най-близките си сред участниците. Макар и само за кратко, появата му върна усмивките на приятелите му, но предизвика и сълзи. Ултрамаратонецът Джулиан и влюбената във Викторио актриса Симона не успяха да скрият емоциите си.

Викторио се завърна в стопанството, за да се сбогува с Джулиян и останалите си съфермери
Викторио се завърна в стопанството, за да се сбогува с Джулиян и останалите си съфермери Снимка: bTV

"Ако можех да си разменя мястото с него, щях. Защото знам, че той заслужава да е тук повече от мен", откровено призна Джулиан.

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