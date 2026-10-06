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Опазването на семейната чест се оказа тежка битка, от която още една двойка изпадна от риалитито "Фермата: Кръвта вода не става".

ТВ мания

Багатурите Горан и Рая се изправиха срещу Стоян и сестра му Ива, и постигнаха категорична победа с 6:0 в елиминационния дуел. До сблъсъка се стигна след обида, която на пръв поглед изглеждаше незначителна, но засегна дълбоко Стоян. Преди дни той дочу разговор между багатурите, в който Горан сравни Ива с патица.

Стоян прие думите като посегателство към честта на сестра си и реши да я защити, като предизвика Горан и Рая, въпреки че двамата са считани за най-силните играчи в първия семеен сезон на предаването.

Останалите фермери няколко пъти се опитаха да го разубедят, но Стоян не се отказа от решението си. В крайна сметка Горан и Рая защитиха репутацията си и не оставиха съмнение за силите си. Ива и Стоян напуснаха стопанството, а багатурите получиха възможност да станат фермери на седмицата за втори път от началото на сезона.

Допълнително напрежение във "Фермата" внесоха братовчедките Мира и Сузи. Новите участнички бързо се оказаха в центъра на конфликт, след като фермерките на седмицата Ивета и Симона дадоха на Сузи табелата "лентяй".

Рая, Ива, Стоян и Горан
Рая, Ива, Стоян и Горан Източник: bTV Media Group

Мира и Сузи
Мира и Сузи Източник: bTV Media Group

Междувременно любовните драми около Симона също не спират. Преди дни актрисата призна пред водещата Кристин, че обмисля да напише писмо на Виктор Русинов. Симона сподели, че не спира да мисли за него и се престраши да излее чувствата си в писмо.

Кристин и Симона
Кристин и Симона Източник: bTV Media Group

Обстановката в стопанството след снощния дуел допълнително разклати крехкия баланс в лагера на отпадналите. Съюзите вече изглеждат все по-нестабилни, а появата на нова двойка през тази седмица може да промени играта изцяло.

Довечера в предаването влизат Сабар Ел Абани и Далия Ел Абани - брат и сестра, чиито живот преминава между България, Либия и САЩ. Те са деца на Лилия от предишния сезон на "Фермата", а историята на тяхното семейство е белязана от война, миграция и непрекъснато търсене на място, което да нарекат свой дом.

Сабар Ел Абани и Далия Ел Абани
Сабар Ел Абани и Далия Ел Абани Източник: bTV Media Group

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