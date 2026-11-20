Битки, гласуване на фермерите и зрителски вот ще определят големия победител в понеделник, 23 ноември, от 20.00 ч.

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Светослав Бърканичков и синът му Джулиан, Симона и майка ѝ Ивета, както и съпрузите Бисер и Мая, са големите финалисти в юбилейния десети сезон на "Фермата". След близо три месеца изпитания, тежък физически труд, междуличностни сблъсъци и неочаквани обрати трите двойки извоюваха правото си да се изправят едни срещу други в последната решаваща битка в понеделник, 23 ноември, от 20.00 часа. Освен битките на арената, големият победител ще трябва да спечели и вота на останалите участници в сезона, както и подкрепата на зрителите.

До решаващия сблъсък се стигна след два оспорвани полуфинала. В първия Джулиан и Светослав Бърканичков надделяха над едни от най-силните и обичани участници в сезона - багатурците Рая и Горан Гънчеви. След равенство във физическите изпитания баща и син спечелиха дуела с победа в решаващия куиз, като отговориха правилно на повече въпроси за България и фермерския живот.

Във втория полуфинал Бисер и Мая успяха да победят категорично Виолета и Николай с впечатляващия резултат 6:0 и така заеха и последното място на финала. Симона и Ивета се класираха автоматично, след като не бяха избрани за дуелисти на двата полуфинала.

Светослав Бърканичков и синът му Джулиан Източник: bTV Media Group

Бисер и Мая Източник: bTV Media Group

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Трите двойки изградиха силно приятелство помежду си по време на десетия сезон на "Фермата" и сбъднаха мечтата си да достигнат заедно до финала. На него вече те ще се превърнат в най-големите си конкуренти в последната битка за голямата награда от 75 000 евро.

Симона и Ивета Източник: bTV Media Group

Зрителското гласуване, което ще има решаваща роля за избора на двойката-победител, е отворено от вчера (четвъртък) до края на големия финал в понеделник, 23 ноември.

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