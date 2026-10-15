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Тази събота, 17 октомври, предстоят две големи за меломаните събития - канадската хард рок група Danko Jones, която ще забие на Vidas Art Arena, и шоуто на британското електронно дуо Tender в City Stage. Последни бройки билети за двете събития може да намерите в мрежата на Ticket Station.

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Концертът на една от най-енергичните и последователни рок формации на последните десетилетия Danko Jones е с нова локация и ще се проведе на малката сцена на Vidas Art Arena.

Вечерта започва с подгряващ DJ сет още с отварянето на вратите в 18:00 ч. Програмата продължава със специалното участие на Split Dogs, британската група от Бристол, която ще се качи на сцената в 19:20 ч. Известни с енергичните си изпълнения на живо, те ще подгреят публиката с класически рокендрол и пънк.

Веднага след тях, в 20:30 ч. започва шоуто на Danko Jones. Вече близо 30 години групата е сред най-последователните защитници на хард рока с 12 студийни албума зад гърба си, а за участието си в България бандата ще изпълни както най-новите си парчета, така и добре познатите хитове.

"Очаквам го с нетърпение", каза вокалистът на бандата за предстоящото им шоу в София в интервю пред български медии. Концертът ще се проведе в рамките на фестивала, вдъхновен от традициите на Октоберфест - Biergarten. Същата вечер посетителите ще могат да се насладят на изцяло немски специалитети, както и немски и български крафт бири.

За почитателите на алтернативната музика съботната вечер ще предложи електронното шоу на британското дуо Tender в City Stage. Създаден през 2015 г. от James Cullen и Dan Cobb, проектът се утвърждава като едно от най-разпознаваемите имена на съвременната електронна сцена. Публиката в София ще може да чуе както някои от най-големите им хитове, така и песни от последния им албум Where The Waves Break, който излезе този юни. Вратите отварят точно в 20:00 ч., а концертът започва от 21:00 ч. След края на шоуто си дуото ще се срещне с феновете си и ще раздава автографи.

Източник: Fest Team

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