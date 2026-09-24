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Два дни след като генералният директор на обществената телевизия Милена Милотинова обяви завръщането на дългоочаквания шести сезон на "Под прикритие" в ефира на БНТ и премиерата в НДК на 5 октомври, билетите за прожекцията за фенове в Зала 1 на Националния дворец на културата са изчерпани. Затова БНТ и Falconwing Studio, в партньорство с НДК обмислят и втора дата за премиерна прожекция на култовата криминална поредица.

"Под прикритие 6“ се завръща с премиера в НДК и в ефира на БНТ през октомври
Виж още "Под прикритие 6“ се завръща с премиера в НДК и в ефира на БНТ през октомври

Дългоочакваната премиера на шести сезон на "Под прикритие" в началото на октомври няма да е само на големия екран. 10 години след последния епизод, най-гледаната криминална поредица се завръща и в ефира на БНТ 1 на 10 октомври, от 10 ч. вечерта, превръщайки съботната вечер в специално време за българско кино и сериали - "БГ кино вечер".

Новият сезон на сериала "Под прикритие" включва 12 епизода и ще събере отново част от емблематичните герои, превърнали сериала в култов за няколко поколения зрители. На екран се завръщат героите на Михаил Билалов, Захари Бахаров, Мариан Вълев, Александър Сано, Кирил Ефремов, Владимир Пенев, Йоанна Темелкова и други. Към актьорския състав се присъединяват и нови ключови персонажи, сред които са Юлиан Вергов, Павел Иванов, Радина Кърджилова, Веселин Калановски, Велина Георгиева и Климентина Фърцова.

От премиерата си през 2011 г., продуцираният от БНТ "Под прикритие" се утвърди като един от най-емблематичните и успешни български сериали, превърнал се в телевизионен феномен с международно признание и излъчван в десетки държави по света. След пет успешни сезона историята продължава с дългоочаквания шести сезон. "Под прикритие 6" се реализира в копродукция между Българската национална телевизия и Falconwing Studio.

Мариан Вълв-Куката и Юлиан Вергов ще са в звездния каст на "Под прикритие 6"
Мариан Вълв-Куката и Юлиан Вергов ще са в звездния каст на "Под прикритие 6" Снимка: Елена Ненкова

Заедно с БНТ, изпълнителни продуценти са Магърдич Халваджиян, Силвестър Йорданов и Велина Щърбакова. Делегиран продуцент от БНТ е Миладин Гергов. Режисьор е Виктор Божинов, а сценарният екип включва Ваня Николова, Борислав Захариев, Слави Ангелов и Димитър Митовски, който е и креативен продуцент на сериала.

Всичко за "Под прикритие 6" и продажбата на билети за премиерата може да следите ТУК

Официалната премиера на "Под прикритие 6" се реализира в партньорство с Националния дворец на културата. "Под прикритие 6" е част от филмопроизводството на БНТ - най-големият продуцент на телевизионно кино в България, който последователно инвестира в създаването на оригинално българско филмово и телевизионно съдържание.

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