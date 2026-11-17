На 4 юли 2027 г. ще имаме възможност да видим рок легендата на живо в София

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Хенри Ролинс веднъж описва Billy Idol като артист с "рокендрол във вените и пънк рок в ДНК-то". Днес британската рок звезда вече официално е част от Rock & Roll Hall of Fame, а на 4 юли 2027 г. ще го посрещнем в София като част от Release Sofia Festival!

Billy Idol има право да бъде номиниран за Rock & Roll Hall of Fame още от 2006 г. - артистите стават допустими за включване 25 години след издаването на първия си запис. Две десетилетия по-късно той най-сетне получи заслуженото признание, като беше приет в Залата на славата заедно със своя дългогодишен китарист и творчески партньор Steve Stevens.

На церемонията на 14 ноември в Лос Анджелис, която отбеляза още включването на Phil Collins, Luther Vandross, Wu-Tang Clan, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Oasis и Sade, Idol изпълни "Rebel Yell", а към него на сцената се присъедини Gwen Stefani за "Eyes Without a Face".

В речта си при приемането на отличието Billy Idol каза: "Рокендролът ни казва, че можем да бъдем герои", директна препратка към песента "Heroes" на David Bowie. "В моя случай избрах името Billy Idol, за да мога сам да бъда свой собствен герой."

Малко преди церемонията Steve Stevens сподели: "Днес няма много истински рок звезди и със сигурност няма кой да замени Billy."

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Ден преди церемонията Billy Idol беше почетен и от град Лос Анджелис, където живее повече от 30 години. 14 ноември беше официално обявен за "Billy Idol Day". Въпреки дъжда, той излезе на стъпалата пред кметството и зарадва събралите се фенове с някои от многобройните си хитове.

На 4 юли 2027 г. ще имаме възможност да видим тази рок легенда на живо в София! Billy Idol е сред големите имена в програмата на Release Sofia Festival, който ще се проведе на Sofia Live Park.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.