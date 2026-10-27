Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Фронтменът и основна движеща сила на Iron Maiden, Bruce Dickinson, се завръща в България на 28 юни 2027 г., по покана на Fest Team, за концерт на Vidas Art Arena в София. Един от най-разпознаваемите гласове в историята на хеви метъла отново включва страната ни в европейското си турне. PsychoGod Tour 2027 ще премине през редица големи концертни зали и фестивални сцени през лятото и есента на следващата година. Концертът в София ще представи както нов материал от предстоящия солов албум на музиканта, така и по-рядко изпълнявани композиции от неговата над 35-годишна солова кариера. Билетите за концерта влизат в предварителна продажба за членовете на Fest Club в сряда, 28 октомври, а общата продажба стартира на 30 октомври в мрежата на Ticket Station, на цени, започващи от 40 евро. За концерта ще бъдат налични и VIP билети на цена от 108 евро.

Music

От присъединяването си към Iron Maiden през 1982 г. Dickinson се превръща в една от най-влиятелните фигури в световната рок и метъл музика. Извън сцената, неговата биография е не по-малко впечатляваща - пилот, състезател по фехтовка, писател, предприемач, пивовар. Любопитството и стремежът към нови предизвикателства са неизменна част от кариерата му, а соловото творчество - му позволява да изследва различни музикални посоки отвъд звученето, с което поколения фенове го познават като фронтмен на Iron Maiden.

След година, посветена основно на концертните ангажименти с Iron Maiden, Dickinson отново насочва вниманието си към собствената си музика. През 2026 г. той работи по нов студиен албум, чието издаване е планирано за първата половина на 2027 г. Именно новите композиции ще заемат важно място в предстоящото турне PsychoGod, наред с песни от различните периоди на соловата му кариера.

На сцената в София Bruce Dickinson ще бъде придружен от музикантите, с които записва и новия си албум:

Chris Declercq - китара
Philip Näslund - китара
Tanya O'Callaghan - бас
Mistheria - клавири
Dave Moreno - барабани

За Dickinson живото изпълнение и истинското взаимодействие с публиката остават в основата на рок музиката, особено във време, в което изкуственият интелект все по-осезаемо навлиза в света на изкуството. По повод предстоящото турне той коментира: "Това, което правим, е истинско, а точно сега това е изключително важно. Истински барабанист, истински басист, истински китаристи - изкуственият интелект може само да копира, може само да се преструва. Той никога не може да бъде влюбен в музиката и не може да свири истински. А тази група? Тези музиканти наистина могат да свирят!"

Източник: Fest Team

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Бинев бил посредник в бизнес спор, но Еюп Темиз останал разочарован. Появи се видео с втори джип Днес
Бинев бил посредник в бизнес спор, но Еюп Темиз останал разочарован. Появи се видео с втори джип
27772
Хари Кейн счупи английската прокоба и прегърна "Златната топка" Корнер
Хари Кейн счупи английската прокоба и прегърна "Златната топка"
15789
"Майкрософт" предлага доброволно напускане на около 60 000 служители Бизнес
"Майкрософт" предлага доброволно напускане на около 60 000 служители
3536
Анализатори предупреждават, че моментът на спукване на AI-балона наближава IT
Анализатори предупреждават, че моментът на спукване на AI-балона наближава
2753
Пикасо: Добрите художници копират, великите художници крадат Impressio
Пикасо: Добрите художници копират, великите художници крадат
2947
Нов облик, същата грижа: GALEN.BG представя обновената си визия URBN
Нов облик, същата грижа: GALEN.BG представя обновената си визия
10
Airbnb промени правилата си за домакинска работа при напускане – и домакините са бесни Trip
Airbnb промени правилата си за домакинска работа при напускане – и домакините са бесни
991
От Начо до Наполеон: 15 любими храни, кръстени на истински хора Вкусотии
От Начо до Наполеон: 15 любими храни, кръстени на истински хора
3476
Тези 3 зодии поемат чуждата болка и страдат мълчаливо Zodiac
Тези 3 зодии поемат чуждата болка и страдат мълчаливо
834
Най-богатите 0,1 на сто от населението на света създават повече въглеродни емисии от най-бедните 3,5 млрд Времето
Най-богатите 0,1 на сто от населението на света създават повече въглеродни емисии от най-бедните 3,5...
300