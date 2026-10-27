Турнето PsychoGod Tour 2027 ще мине и през България, a билетите за членовете на Fest Club влизат в продажба в сряда

672 Източник: Fest Team

Фронтменът и основна движеща сила на Iron Maiden, Bruce Dickinson, се завръща в България на 28 юни 2027 г., по покана на Fest Team, за концерт на Vidas Art Arena в София. Един от най-разпознаваемите гласове в историята на хеви метъла отново включва страната ни в европейското си турне. PsychoGod Tour 2027 ще премине през редица големи концертни зали и фестивални сцени през лятото и есента на следващата година. Концертът в София ще представи както нов материал от предстоящия солов албум на музиканта, така и по-рядко изпълнявани композиции от неговата над 35-годишна солова кариера. Билетите за концерта влизат в предварителна продажба за членовете на Fest Club в сряда, 28 октомври, а общата продажба стартира на 30 октомври в мрежата на Ticket Station, на цени, започващи от 40 евро. За концерта ще бъдат налични и VIP билети на цена от 108 евро.

От присъединяването си към Iron Maiden през 1982 г. Dickinson се превръща в една от най-влиятелните фигури в световната рок и метъл музика. Извън сцената, неговата биография е не по-малко впечатляваща - пилот, състезател по фехтовка, писател, предприемач, пивовар. Любопитството и стремежът към нови предизвикателства са неизменна част от кариерата му, а соловото творчество - му позволява да изследва различни музикални посоки отвъд звученето, с което поколения фенове го познават като фронтмен на Iron Maiden.

След година, посветена основно на концертните ангажименти с Iron Maiden, Dickinson отново насочва вниманието си към собствената си музика. През 2026 г. той работи по нов студиен албум, чието издаване е планирано за първата половина на 2027 г. Именно новите композиции ще заемат важно място в предстоящото турне PsychoGod, наред с песни от различните периоди на соловата му кариера.

На сцената в София Bruce Dickinson ще бъде придружен от музикантите, с които записва и новия си албум:

Chris Declercq - китара

Philip Näslund - китара

Tanya O'Callaghan - бас

Mistheria - клавири

Dave Moreno - барабани

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За Dickinson живото изпълнение и истинското взаимодействие с публиката остават в основата на рок музиката, особено във време, в което изкуственият интелект все по-осезаемо навлиза в света на изкуството. По повод предстоящото турне той коментира: "Това, което правим, е истинско, а точно сега това е изключително важно. Истински барабанист, истински басист, истински китаристи - изкуственият интелект може само да копира, може само да се преструва. Той никога не може да бъде влюбен в музиката и не може да свири истински. А тази група? Тези музиканти наистина могат да свирят!"

Източник: Fest Team

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