Фронтменът на Hayes & Y кани популярни личности на музикално пътешествие през годините - от 28 ноември всяка втора събота от 10:30 часа

85 Източник: Bulgaria On Air

Има песни, които ни връщат в първия учебен ден, в лятото на живота ни, в някоя голяма любов или в момент, който никога няма да забравим. Има и такива, които сме слушали до безкрай, а днес дори не помним. Но ако можехме да се върнем само в една година от живота си, коя щеше да бъде тя и каква музика щеше да звучи тогава?

На 28 ноември Bulgaria ON AIR ще даде старт на новото музикално и развлекателно предаване "Една Година" с автор и водещ Благослав Анастасов - музикант, продуцент и фронтмен на една от най-разпознаваемите български инди групи Hayes & Y. Форматът ще се излъчва всяка втора събота от 10:30 часа и ще превръща музикалните спомени в забавни, любопитни и понякога неочаквано лични разговори.

Правилата са лесни, но изборът никак не е. Във всеки епизод гостът ще посочва една година и три песни от нея: тази, която му напомня за въпросния период; песента, която все още слуша, както и тази, която е забравил. Благослав също ще влиза в музикалната игра със свои предложения за всяка от категориите, потопявайки зрителите в историите зад избраните парчета и отвеждайки ги на музикално пътешествие през киното, попкултурата и големите събития, белязали съответната година.

Понякога най-интересната година е именно тази, в която гостът се е родил. Друг път тя е свързана с първия голям успех, с любима група или с период, който би искал да преживее отново. В "Една Година" няма грешни музикални отговори - има различни поколения, вкусове и истории, които си заслужава да бъдат чути.

Зад микрофона застава човек, който познава музиката не само като слушател, но и от сцената и студиото. Благослав Анастасов е вокалист и фронтмен на Hayes & Y - българската инди рок група, която от години гради своя публика и извън страната. Бандата има участия на международни фестивали в Испания, Хърватия, Румъния и Германия, а музиката ѝ достига до радиостанции във Великобритания, Германия и САЩ.

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Освен на сцената, Благослав работи активно и зад кулисите на музикалната индустрия - пише и продуцира музика за други артисти, сред които Стенли и Миро. За него музиката е и изкуство, и постоянна работа, и начин да откриваш нови хоризонти. В интервю за Bloomberg TV Bulgaria той споделя, че най-важното за един артист е да продължава да гледа напред и да работи по следващото нещо, защото често именно в действието се ражда новата му творческа идентичност.

"Една Година" не е просто разговор за стари хитове. Това е среща между личните спомени и общата памет на поколенията, между песните, които сме обичали, и събитията, които са ни формирали. Защото понякога са достатъчни само няколко акорда, за да се върнем години назад.

Премиерата на "Една Година" е на 28 ноември по Bulgaria ON AIR. Гледайте предаването всяка втора събота от 10:30 часа с Благослав Анастасов - и открийте коя година звучи като вашата!

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