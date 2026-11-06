Над 220 гости подкрепиха третото издание на инициативата, а благотворителният търг, воден от Джордж Норт, представи творби на утвърдени български художници и ексклузивни международни преживявания

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-128,550 евро бяха събрани по време на третото издание на благотворителната гала вечер, организирана от Bulgaria Sotheby's International Realty в партньорство с УНИЦЕФ България.

На 2 ноември Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" в София посрещна над 220 представители на бизнеса, културата, изкуството и обществения живот, обединени от убеждението, че истинската стойност се измерва не само с това, което притежаваме, но и с положителната промяна, която създаваме.

В центъра на вечерта беше благотворителният аукцион, воден от Джордж Норт - старши директор в Sotheby's London и европейски ръководител на продажбите на колекции. Международно признатият специалист, сред чиито забележителни професионални проекти е продажбата на легендарната колекция на Фреди Меркюри през 2023 г., пристигна специално в София, за да подкрепи инициативата.

Събитието бе организирано от Bulgaria Sotheby's International Realty, а негов домакин бе Христо Ангелков, управляващ партньор на компанията, като част от дългосрочния ѝ ангажимент към социално значими инициативи и подкрепата за децата и семействата в България.

"В нашата работа често говорим за стойност. За места с история. За домове, които пазят спомени. За красота, която остава. Но тази вечер си задаваме и друг въпрос: какво струва усещането за сигурност? Каква е цената на едно спокойно детство? За едно дете домът не е просто адрес. Домът е увереността, че някой ще го прегърне, когато го е страх. Че има кой да го чуе. Че утре може да мечтае, без да се страхува от днес. И макар да работим в различна сфера, вярвам, че всички разбираме колко много означава човек да има място, в което се чувства защитен и приет. Затова партньорството ни с УНИЦЕФ е толкова важно", сподели Христо Ангелков, управляващ партньор на Bulgaria Sotheby's International Realty.

Под мотото ART COMES ALIVE - "Изкуството оживява", тазгодишното издание надгради традиционния формат на благотворителната гала, като съчета съвременно изкуство, музика и сценични изпълнения в едно цялостно артистично преживяване. Сред акцентите на благотворителния търг бяха произведения на Недко Солаков и Теодор Ушев - двама от най-разпознаваемите български творци с международно признание.

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Sotheby’s and UNICEF Charity Auction 2026

Sotheby’s and UNICEF Charity Auction 2026

Недко Солаков е сред водещите имена в съвременното изкуство, с произведения в колекциите на Tate Modern в Лондон, MoMA в Ню Йорк и Centre Pompidou в Париж. Теодор Ушев е световно признат визуален артист, аниматор и режисьор, номиниран за награда "Оскар" за филма "Сляпата Вайша".

Гостите имаха възможност да наддават и за произведения на Агнес Стоянова, Стоян Зиков, MAR AYA, Пена Николова, Юлияна Славова, Боряна Петкова, Искра Благоева, Цветелина Патронева, Иво Петров, Йосиф Радоев, Иван Кюранов, Людмил Георгиев и Ясен Иванов.

Sotheby’s and UNICEF Charity Auction 2026

Sotheby’s and UNICEF Charity Auction 2026

Наред с произведенията на изкуството, аукционът предложи и селекция от изключителни международни преживявания - специални посещения в Sotheby's в Париж и Лондон, покани за модно ревю по време на Седмицата на модата в Милано и участие в официална гала премиера по време на филмовия фестивал в Кан през 2027 г. Всички лотове бяха предоставени от техните автори и дарители в подкрепа на благотворителната кауза.

Sotheby’s and UNICEF Charity Auction 2026

Sotheby’s and UNICEF Charity Auction 2026

Артистичната атмосфера на вечерта беше допълнена от участието на Михаела Филева, Орлин Павлов, Орлин Горанов, Мария Славова, Манал Ел Фетури и артисти от Цирк "Балкански".

Зад сценичната концепция застанаха режисьорът Мариан Стефанов и хореографът Фредерико Пинто - португалски балетен артист и премиер-солист на Софийската опера и балет. Водещи на гала вечерта бяха Симона Кръстева и Орлин Павлов.

Sotheby’s and UNICEF Charity Auction 2026

Sotheby’s and UNICEF Charity Auction 2026

За трета поредна година Bulgaria Sotheby's International Realty и УНИЦЕФ България обединяват усилия, за да насочат общественото внимание към нуждите на уязвимите деца и семейства.

Средствата от тазгодишния благотворителен търг ще подпомогнат разширяването на модела "Зона ЗаКрила" на УНИЦЕФ, който предоставя интегрирана психологическа, социална и правна подкрепа на деца, преживели или станали свидетели на насилие, както и на техните семейства.

"Всяко дете има право да расте в сигурна и защитена среда без насилие. Благодарение на щедростта, съпричастността и подкрепата на всички гости, партньори и дарители тази вечер ще можем да достигнем до още повече деца и семейства чрез модела "Зона ЗаКрила". Искрено благодарим на Bulgaria Sotheby's International Realty и всички партньори за организирането на това събитие за трета поредна година. То показва колко много можем да постигнем, когато бизнесът, културата, държавните институции и гражданското общество обединят усилията си в името на всяко дете", заяви Мио Немото, представител на УНИЦЕФ в България.

Предишното издание на благотворителната гала събра над 110,000 евро в подкрепа на работата на УНИЦЕФ. С третото издание Bulgaria Sotheby's International Realty затвърждава своята ангажираност към инициативата и продължава да изгражда платформа, която свързва света на изкуството, бизнеса и филантропията.

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