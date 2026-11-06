Bulgaria Sotheby’s International Realty обедини изкуство и филантропия на благотворителна гала вечер в подкрепа на УНИЦЕФ
Над 220 гости подкрепиха третото издание на инициативата, а благотворителният търг, воден от Джордж Норт, представи творби на утвърдени български художници и ексклузивни международни преживявания
-128,550 евро бяха събрани по време на третото издание на благотворителната гала вечер, организирана от Bulgaria Sotheby's International Realty в партньорство с УНИЦЕФ България.
На 2 ноември Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" в София посрещна над 220 представители на бизнеса, културата, изкуството и обществения живот, обединени от убеждението, че истинската стойност се измерва не само с това, което притежаваме, но и с положителната промяна, която създаваме.
В центъра на вечерта беше благотворителният аукцион, воден от Джордж Норт - старши директор в Sotheby's London и европейски ръководител на продажбите на колекции. Международно признатият специалист, сред чиито забележителни професионални проекти е продажбата на легендарната колекция на Фреди Меркюри през 2023 г., пристигна специално в София, за да подкрепи инициативата.
Събитието бе организирано от Bulgaria Sotheby's International Realty, а негов домакин бе Христо Ангелков, управляващ партньор на компанията, като част от дългосрочния ѝ ангажимент към социално значими инициативи и подкрепата за децата и семействата в България.
"В нашата работа често говорим за стойност. За места с история. За домове, които пазят спомени. За красота, която остава. Но тази вечер си задаваме и друг въпрос: какво струва усещането за сигурност? Каква е цената на едно спокойно детство? За едно дете домът не е просто адрес. Домът е увереността, че някой ще го прегърне, когато го е страх. Че има кой да го чуе. Че утре може да мечтае, без да се страхува от днес. И макар да работим в различна сфера, вярвам, че всички разбираме колко много означава човек да има място, в което се чувства защитен и приет. Затова партньорството ни с УНИЦЕФ е толкова важно", сподели Христо Ангелков, управляващ партньор на Bulgaria Sotheby's International Realty.
Под мотото ART COMES ALIVE - "Изкуството оживява", тазгодишното издание надгради традиционния формат на благотворителната гала, като съчета съвременно изкуство, музика и сценични изпълнения в едно цялостно артистично преживяване. Сред акцентите на благотворителния търг бяха произведения на Недко Солаков и Теодор Ушев - двама от най-разпознаваемите български творци с международно признание.
Недко Солаков е сред водещите имена в съвременното изкуство, с произведения в колекциите на Tate Modern в Лондон, MoMA в Ню Йорк и Centre Pompidou в Париж. Теодор Ушев е световно признат визуален артист, аниматор и режисьор, номиниран за награда "Оскар" за филма "Сляпата Вайша".
Гостите имаха възможност да наддават и за произведения на Агнес Стоянова, Стоян Зиков, MAR AYA, Пена Николова, Юлияна Славова, Боряна Петкова, Искра Благоева, Цветелина Патронева, Иво Петров, Йосиф Радоев, Иван Кюранов, Людмил Георгиев и Ясен Иванов.
Наред с произведенията на изкуството, аукционът предложи и селекция от изключителни международни преживявания - специални посещения в Sotheby's в Париж и Лондон, покани за модно ревю по време на Седмицата на модата в Милано и участие в официална гала премиера по време на филмовия фестивал в Кан през 2027 г. Всички лотове бяха предоставени от техните автори и дарители в подкрепа на благотворителната кауза.
Артистичната атмосфера на вечерта беше допълнена от участието на Михаела Филева, Орлин Павлов, Орлин Горанов, Мария Славова, Манал Ел Фетури и артисти от Цирк "Балкански".
Зад сценичната концепция застанаха режисьорът Мариан Стефанов и хореографът Фредерико Пинто - португалски балетен артист и премиер-солист на Софийската опера и балет. Водещи на гала вечерта бяха Симона Кръстева и Орлин Павлов.
За трета поредна година Bulgaria Sotheby's International Realty и УНИЦЕФ България обединяват усилия, за да насочат общественото внимание към нуждите на уязвимите деца и семейства.
Средствата от тазгодишния благотворителен търг ще подпомогнат разширяването на модела "Зона ЗаКрила" на УНИЦЕФ, който предоставя интегрирана психологическа, социална и правна подкрепа на деца, преживели или станали свидетели на насилие, както и на техните семейства.
"Всяко дете има право да расте в сигурна и защитена среда без насилие. Благодарение на щедростта, съпричастността и подкрепата на всички гости, партньори и дарители тази вечер ще можем да достигнем до още повече деца и семейства чрез модела "Зона ЗаКрила". Искрено благодарим на Bulgaria Sotheby's International Realty и всички партньори за организирането на това събитие за трета поредна година. То показва колко много можем да постигнем, когато бизнесът, културата, държавните институции и гражданското общество обединят усилията си в името на всяко дете", заяви Мио Немото, представител на УНИЦЕФ в България.
Предишното издание на благотворителната гала събра над 110,000 евро в подкрепа на работата на УНИЦЕФ. С третото издание Bulgaria Sotheby's International Realty затвърждава своята ангажираност към инициативата и продължава да изгражда платформа, която свързва света на изкуството, бизнеса и филантропията.