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Напрежението в Двореца на тайните се покачва, подозренията се множат, а доверието между участниците започва да се пропуква в следващите два епизода на "Traitors: Игра на предатели". Този петък и събота (13 и 14 ноември) от 20:00 ч. зрителите ще станат свидетели на нови безмилостни ходове от страна на Предателите, ожесточени сблъсъци между Праведните и неочаквани обрати, които ще поставят на изпитание дори най-уверените в собствената си стратегия играчи.

ТВ мания

След като Неделчо Богданов и Александра Жекова станаха първите отстранени участници, битката между Праведни и Предатели навлиза в още по-напрегната фаза. Още в петък вечер (13 ноември) от 20:00 ч. по bTV зрителите ще научат самоличността на четвъртия таен Предател, избран чрез телефонно обаждане от водещия Владимир Карамазов. Той ще се присъедини към Милен Керемедчиев, Нанси Карабойчева и Крис Макаров, за да продължат заедно опасната си игра в сенките.

Междувременно сутрешните закуски в Двореца ще донесат нови изненади и ще засилят съмненията сред участниците. В опит да разкрият логиката зад досегашните "убийства", Праведните ще започнат да търсят връзка между отстранените играчи. Ще успеят ли да разчетат стратегията на противниците си и кой ще се окаже следващата мишена на тайния Конклав?

Източник: bTV Media Group

Източник: bTV Media Group

Предстоящите игри ще изпитат съобразителността и умението за работа в екип на участниците. В петък те ще се впуснат в необичайна "гоненица" из Двореца и градините му, а за да увеличат наградния фонд, ще трябва да проникнат в мислите на Предателите и да отгатнат отговорите на провокативни въпроси. В събота страховито предизвикателство ще отведе играчите из зловещите кътчета на "Евксиноград" в търсене на двойници на мистериозни кукли. Освен доверието и добрата комуникация Владимир Карамазов ще постави някои от тях пред изкушението да изберат между личния интерес и общата печалба.

Източник: bTV Media Group

Опитите за създаване на нови съюзи и стратегии ще изострят напрежението между участниците, а подозренията ще прераснат в открити обвинения и словесни сблъсъци. На кръглите маси Праведните ще трябва да вземат трудни решения, но ще успеят ли най-после да разобличат някой от четиримата Предатели, или отново ще се подведат по погрешни предположения?

Кулминацията ще настъпи с безпрецедентна задача, която ще предизвика Предателите да определят следващата жертвата си не по обичайния начин, а чрез непредсказуема смъртоносна игра. За нетърпеливите епизодите на "Traitors: Игра на предатели" ще бъдат налични 24 часа преди ефир онлайн на стрийминг платформата VOYO.

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