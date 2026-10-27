Пет елиминирани двойки се завръщат в стопанството, само една ще получи втори шанс да остане

1203 Снимка: bTV

Далия и Сабър отстраниха Таня и Мартин след оспорван дуел във "Фермата: Кръвта вода не става". Братът и сестрата от Вирджиния, САЩ, с корени от Габрово, измъкнаха победата в последната игра, в която трябваше да отговарят на въпроси за България.

Децата на "желязната вдовица" Лили от девети сезон на риалитито доказаха, че не бива да бъдат подценявани. Преди една от решаващите битки майка им ги подкрепи с емоционално видеопослание: "Не се връщайте по-рано от очакваното, а именно - финала". Далия и Сабър се бориха до последно, за да оправдаят очакванията ѝ, а победата им гарантира още ценно време в стопанството.

Междувременно напрежението между лагерите най-накрая осезаемо намаля, след като Бисер и Мая поеха ролята на фермери на седмицата. Двамата си поставиха цел, която изпълниха успешно - да сплотят участниците и да подобрят отношенията помежду им. Освен това се справиха отлично и със задачите на Бети и Ники, като осигуриха щедра почерпка за останалите фермери.

Привидното спокойствие обаче може да е съвсем краткотрайно. "Честно казано, смятам, че това е затишие пред буря", коментира Бисер, въпреки доброто настроение в стопанството. В епизода във вторник вечер в предаването ще се завърнат пет елиминирани двойки: Сузи и Мира, Ива и Стоян, Кристияна и Румяна, Таня и Мартин, както и Симеонка и Пламена. Само една от тях ще получи втори шанс да продължи участието си, а изборът ще подложи взаимоотношенията между фермерите на ново изпитание.

Таня и Мартин дадоха всичко от себе си, но не успяха да победят опонентите си Снимка: bTV

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Новината извади на дневен ред и едно противоречие. Румяна, която отпадна в миналия дуел при завръщането си заяви: "Искам да се върна и да докажа коя съм", въпреки че преди няколко седмици тя и Кристияна остро изкритикуваха именно завръщането на Бисер и Мая в стопанството.

Далия получава поздравления от поддръжниците си Снимка: bTV

Мая и Бисер поеха ролята на фермери на седмицата Снимка: bTV

Тогава двете щангистки категорично заявиха, че самите те никога не биха приели подобно предложение. Мая не пропусна разминаването в позициите им и попита: "Сега трябва ли ние да кажем, че това е недостойно?". По всичко личи, че спорът около завръщането на отпаднали участници ще се разпалва нови пожари, при това в решаващ момент от играта за 75 000 евро.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.