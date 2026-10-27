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Далия и Сабър отстраниха Таня и Мартин след оспорван дуел във "Фермата: Кръвта вода не става". Братът и сестрата от Вирджиния, САЩ, с корени от Габрово, измъкнаха победата в последната игра, в която трябваше да отговарят на въпроси за България.

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Децата на "желязната вдовица" Лили от девети сезон на риалитито доказаха, че не бива да бъдат подценявани. Преди една от решаващите битки майка им ги подкрепи с емоционално видеопослание: "Не се връщайте по-рано от очакваното, а именно - финала". Далия и Сабър се бориха до последно, за да оправдаят очакванията ѝ, а победата им гарантира още ценно време в стопанството.

Междувременно напрежението между лагерите най-накрая осезаемо намаля, след като Бисер и Мая поеха ролята на фермери на седмицата. Двамата си поставиха цел, която изпълниха успешно - да сплотят участниците и да подобрят отношенията помежду им. Освен това се справиха отлично и със задачите на Бети и Ники, като осигуриха щедра почерпка за останалите фермери.

Привидното спокойствие обаче може да е съвсем краткотрайно. "Честно казано, смятам, че това е затишие пред буря", коментира Бисер, въпреки доброто настроение в стопанството. В епизода във вторник вечер в предаването ще се завърнат пет елиминирани двойки: Сузи и Мира, Ива и Стоян, Кристияна и Румяна, Таня и Мартин, както и Симеонка и Пламена. Само една от тях ще получи втори шанс да продължи участието си, а изборът ще подложи взаимоотношенията между фермерите на ново изпитание.

Таня и Мартин дадоха всичко от себе си, но не успяха да победят опонентите си
Таня и Мартин дадоха всичко от себе си, но не успяха да победят опонентите си Снимка: bTV

Новината извади на дневен ред и едно противоречие. Румяна, която отпадна в миналия дуел при завръщането си заяви: "Искам да се върна и да докажа коя съм", въпреки че преди няколко седмици тя и Кристияна остро изкритикуваха именно завръщането на Бисер и Мая в стопанството.

Далия получава поздравления от поддръжниците си
Далия получава поздравления от поддръжниците си Снимка: bTV

Мая и Бисер поеха ролята на фермери на седмицата
Мая и Бисер поеха ролята на фермери на седмицата Снимка: bTV

Тогава двете щангистки категорично заявиха, че самите те никога не биха приели подобно предложение. Мая не пропусна разминаването в позициите им и попита: "Сега трябва ли ние да кажем, че това е недостойно?". По всичко личи, че спорът около завръщането на отпаднали участници ще се разпалва нови пожари, при това в решаващ момент от играта за 75 000 евро.

 

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