Певицата разведри тягостната обстановка в стопанството, след като откараха Викторио в болница по спешност

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Дара Екимова влезе във "Фермата", където я посрещнаха с неочакван подарък. Още с пристигането си певицата захвърли елегантните обувки на висок ток и приседна по боси крака край огъня в стопанството. На участниците, които бяха облечени с връхни дрехи, якета и дълги панталони, веднага направи впечатление, че елегантната черна рокля с голо рамо навярно няма да помогне на певицата в хладната нощ. Кавалер номер едно на вечерта беше Крис, който бързо наметна Дара със собствената си риза.

Веднага след него, най-новите участнички в предаването - братовчедките Мира и Сузи, донесоха на певицата стилна топлина и за босите ѝ крака - опинци собствено производство. Доволните братовчедки мигновено нахлузиха цървулите на краката на Дара, която развълнувано сподели: "Такъв момент не се случва всеки ден в живота".

Музикалната вечер започна изпълнението на емблематичната песен "Синьо", която е дълбоко свързана с творчеството на покойния баща на Дара - Дими и групата му "Сленг". Певицата изпълни също и няколко обичани песни от собственото си творчество, чиито текстове явно бяха добре познати за всички във фермата. "Дара е топ 3 на любимите ни изпълнители въобще", призна развълнуваната Мая, а Симона сподели, че малко преди влизането си в предаването е била именно на концерт на Дара Екимова в компанията на вероятно вече бившето си гадже Виктор Русинов.

Появата на Дара във "Фермата" дойде в тежък момент за участниците. Малко преди музикалната вечер Викторио беше откаран по спешност в болница в София. По време на работата в стопанството, стюардът беше внезапно повален на земята от остра болка в корема. След като дори и обезболяващите не помогнаха, линейка изведе младия мъж от стопанството. Случаят остави вуйчо му Кристиян и останалите участници в тревожно очакване на новини за състоянието на Викторио.

Викторио беше откаран по спешност в болница в София, след като беше внезапно повален на земята от остра болка в корема Снимка: bTV

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Певицата реши да нахлузи опинците, които фермерите са изработили Снимка: bTV

Късно вечерта дойде и добрата новина. Викторио се върна във "Фермата" и разказа, че лекарите не са открили нищо сериозно, което да налага прекратяване на участието му. Посрещнат топло от останалите, той дори призна, че още с влизането си в София е усетил колко много му липсва стопанството.

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