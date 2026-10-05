Засипаха красивата участничка с подаръци и жестове, не я трогнаха, избяга при младежа

15536 Снимка: bTV

Старата българска поговорка "Двама се карат, трети печели" бе превърната в истински спектакъл от треньорите в "Гласът на България". В новия епизод на музикалното риалити ветераните на червените столове Дара и Мастър Лечев сложиха дългогодишното си приятелство "на пауза" и влязоха в люта конкуренция за поредната талантлива участничка на сцената.

Сблъсъкът между тях предизвика 31-годишната красавица и майка на две деца Калина Станицветова. Макар елегантната варненка с излъчване на Амели Пулен тепърва да поема по пътя на музиката, тя успя да впечатли всички с дълбоко емоционалното си изпълнение на парчето на Иво Димчев "Леден дъжд" и обърна и четирите треньорски стола. "Ти имаш толкова въздействаща душевност, която е трудно да се опише с думи", коментира иначе речовитата Мария Илиева. А след като и останалите останаха безмълвни, дойде ред и на войната на подаръци.

"Ти си моят специален участник и искам да ти подаря този дневник. Всички твои мисли трябва да излизат някъде наяве и да разкриваш душата си, защото ти си изключителна творческа личност", атакува Дара с шарен журнал.

Сблъсъкът между Дара и Иван Лечев предизвика 31-годишната красавица и майка на две деца Калина Станицветова Снимка: bTV

Това предизвика неочаквано признание от красивата Калина, която разказа как преди време записала съкровената си мечта да има собствен микрофон. Последва блиц контра удар от Мастър Лечев, който измъкна отнякъде лелеяния атрибут. "Това е легендарен микрофон, неразрушим", анонсира той гордо и връчи реликвата от личната си колекция на ухажваната от всички страни варненка.

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Снимка: bTV

"Вие изкарахте най-големия коз", сломена бе Дара, а изненадващият удар на Мастъра буквално я свали на земята. "Нямаме шанс", примирено констатира и Мария Илиева. За огромна изненада на всички обаче обсипаната с дарове участничка пренебрегна и Дара, и Лечев и избра да отиде в отбора на новобранеца Меди. Решението ѝ удиви всички, но мнозина заподозряха, че причината за него се крие в миналото. "Меди, мисля, че сме се срещали преди време на едно място, където и двамата гонехме мечтите си", завоалирано сподели Калина на сцената.

"Ти свиреше на китара, а аз пеех", доуточни тя, след като попфолк идолът даде вид, че не може да си спомни трогателния момент. Дали споменът е изплувал в съзнанието му така и не стана ясно, но явно той се оказа достатъчно значим за Калина, за да пренебрегне сериозното ухажване от другите треньори. Зрителите на "Гласът на България" пък се надяват мистерията да се разплете в следващите етапи на състезанието.

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