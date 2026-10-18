Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Победителката от миналогодишното издание на детската "Евровизия" французойката Лу Дельоз и тазгодишната победителка в "Евровизия" Дара (Dara) ще бъдат специални гости на 24 октомври на детската "Евровизия", съобщи junior.eurovision.com.

Евровизия

Тогава в Малта ще се състезават 16-те участници за трофея на детския песенен конкурс "Евровизия" 2026 г.

Двете носителки на трофеите ще създадат изключително специален момент за публиката, като ще се срещнат за първи път на сцената в Малта. Заедно те ще отпразнуват силата на музиката да обединява поколения и нации, отбелязват от junior.eurovision.com.

На 70-ото издание на песенния конкурс "Евровизия", което се проведе на 16 май, България постигна своята първа победа в историята благодарение на Дара с песента "Бангаранга" (Bangaranga), спечелила 516 точки.

Българската песен триумфира в гласуването на журитата, получавайки 204 точки. Към тях се прибавиха и 312 точки от зрителския вот. В крайна сметка песента спечели и двете класации - нещо, което се случва за първи път от близо 10 години, когато журитата и публиката избраха един и същ победител в Киев през 2017 г., отбелязва junior.eurovision.com.

"Бангаранга" спечели конкурса с преднина от 173 точки пред песента, класирала се на второ място. Това е най-голямата разлика между победителя и подгласника в историята на "Евровизия", надминавайки предишния рекорд от 169 точки, с който Александър Рибак спечели с песента си Fairytale в Москва през 2009 г.

Френската изпълнителка Лу Дельоз очарова публиката по целия свят през декември миналата година с вълшебното си изпълнение на песента Ce Monde, пише junior.eurovision.com.

С тази песен Лу спечели 23-ото издание на детската "Евровизия", което се проведе в Тбилиси, Грузия, на 13 декември. Ce Monde донесе на Франция четвърта победа в конкурса, с което страната изравни рекорда за най-много победи. Предишните три триумфа на Франция бяха през 2020, 2022 и 2023 г.

Ce Monde оглави класирането с 248 точки.

 
Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Задържаха гарда от НСО, след като доброволно отиде във Военната прокуратура Днес
Задържаха гарда от НСО, след като доброволно отиде във Военната прокуратура
34585
Чудесен "Левски" изкова историческа българска победа в Чехия Корнер
Чудесен "Левски" изкова историческа българска победа в Чехия
13482
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
11581
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1373
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2221
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5366
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2195
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3486
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1405
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
413