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Трогателни признания направиха дамите в треньорския щаб на "Гласът на България" пред цяла България. Мария Илиева и Дара използваха ефира, за да отдадат заслуженото на мъжете в живота си и да им благодарят за подкрепата, която получават от тях.

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"Знам, че съпругът на Дара - Ервин, я подкрепя супер силно и съм бил свидетел на това. Като човек, който също е намерил любовта на живота си знам колко безкрайно важна и ценна е подкрепата на мъжа до мен, за да разцъфтявам и да мечтая. Ако нямаш човек до теб, ти никога не можеш да изживееш голямото щастие на реализацията си", избухна поп дивата Мария.

Дара се съгласи напълно с думите ѝ. Победителката в "Евровизия" вече неведнъж е засвидетелства голямата си признателност към съпруга си, включително пред международни медии в нощта на големия си триумф във Виена. Тя бе категорична, че ако не е бил мъжът ѝ в трудните моменти, тя е щяла да се откаже от борбата.

Повод за милата изповед стана разтърсващата житейска история на една от участничките в кастингите на тъмно. 47-годишната Галина Генова от врачанското село Манастирище се появи на сцената на "Гласът на България", след като години наред ревнивият ѝ съпруг ѝ забранявал да пее и да развива таланта си.

Огромният ѝ потенциал и глас били заключени още в ранна възраст от собствения ѝ баща, който не ѝ позволил да стане вокалистка на легендарния оркестър "Супер Експрес". Само две седмици по-късно за тази роля била избрана Софи Маринова, а Галина цял живот останала с горчивината, че не е на нейното място.

47-годишната Галина Генова от врачанското село Манастирище се появи на сцената на "Гласът на България“, след като години наред ревнивият ѝ съпруг ѝ забранявал да пее и да развива таланта си
47-годишната Галина Генова от врачанското село Манастирище се появи на сцената на "Гласът на България“, след като години наред ревнивият ѝ съпруг ѝ забранявал да пее и да развива таланта си Снимка: bTV

Дара поздрави Галина за смелостта да следва мечтите си
Дара поздрави Галина за смелостта да следва мечтите си Снимка: bTV

Десетилетия по-късно обаче сърцатата дама получава големия си втори шанс в "Гласът на България", за който я записва не друг, а собственият ѝ син. Тя атакува кастингите на тъмно със сръбския хит с многозначително заглавие "Sama i nervozna", но увереното ѝ изпълнение накара Меди и Мария Илиева да обърнат столовете си.

Галина отиде в отбора на Меди
Галина отиде в отбора на Меди Снимка: bTV

Треньорите в "Гласът на България"
Треньорите в "Гласът на България" Снимка: bTV

Житейската ѝ изповед обаче докосна сърцата на всички треньори и публиката, които побързаха да ѝ окажат пълна подкрепа в решението ѝ да се раздели със съпруга си и да преследва мечтите си. След като Галина избра да отиде в отбора на Меди, Дара не пропусна мига на публичен реванш срещу ревнивеца. "Между другото Галина току-що спечели Меди. Не мога да повярвам в момента бившият ѝ как се чувства", обобщи тя с видимо задоволство справедливата развръзка на събитията.

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