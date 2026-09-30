Deep Purple свири пред пълна зала с песни от над пет десетилетия на групата (снимки)
Концертът в София поставя началото на европейската част от турнето на групата
Deep Purple свири пред пълна зала "Арена 8888 София" с песни от над пет десетилетия и истории, разказани от Иън Гилън между тях. Това е седмият концерт на британските рок музиканти в София и единадесетият им в България.
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Преди изпълнението на Mitzi Dupree Гилън си спомни за среща със стюардеса на име Мици по време на полет. Тя го попитала с какво се занимава, а след отговора, че пее в група, последвал въпросът: "Коя група?". "Black Sabbath", отвърнал Гилън.
Саймън Макбрайд е най-новото попълнение в настоящия състав на Deep Purple. Той се присъединява през 2022 г. на мястото на Стив Морс. "Новият китарист е много добър и придава малко по-различно и ново звучене, въпреки че ние от старото поколение искаме да чуваме старите песни", коментира пред БТА почитател преди концерта.
Гилън представи Дон Еъри като "маестрото" и се пошегува, че го е виждал да свири на Hammond орган зад гърба си, застанал на един крак и подсвирквайки "Мексиканския танц с шапки". В соловото си изпълнение Еъри включи българския химн "Мила Родино", който предизвика силна реакция в залата, както и рапсодия "Вардар" на Панчо Владигеров.
След концерта почитатели на Deep Purple споделиха пред БТА, че си тръгват от залата заредени от преживяното. "Динозаврите на музикалната сцена нямат стойност. Те са безценни", каза един от тях. Друг си спомни за първия път, когато е видял музикантите на живо: "На първия концерт се разплаках, като видях Гилън. Просто съм израснал с песните на Пърпъл".
Спомените за първата среща с музиката на Deep Purple преминават през различни поколения. "За пръв път чух Smoke on the Water не на касета или грамофон, а като мелодия на Nokia", разказа един от по-младите им почитатели. Други двама върнаха спомена към 70-те години, когато новите албуми са стигали до тях чрез хора, пътували в чужбина, а след това са били презаписвани и споделяни, пише БТА.
Deep Purple е създадена във Великобритания през 1968 г. и е сред групите, свързвани с развитието на хардрока в началото на 70-те години. Един от най-разпознаваемите им албуми е Machine Head (1972), в който са включени Highway Star, Lazy, Space Truckin и Smoke on the Water.
Smoke on the Water е вдъхновена от пожар в казиното в Монтрьо, Швейцария, през декември 1971 г. Deep Purple са в града, за да записват Machine Head, когато по време на концерт на Франк Запа и The Mothers of Invention избухва пожар. Димът над Женевското езеро дава заглавието и историята на песента.
През годините през Deep Purple преминават различни музиканти, а Иън Пейс остава единственият член, участвал във всички състави на групата.
Концертът в София поставя началото на европейската част от турнето Splat!, което продължава на 1 октомври в Клуж-Напока, Румъния.