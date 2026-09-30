Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Deep Purple свири пред пълна зала "Арена 8888 София" с песни от над пет десетилетия и истории, разказани от Иън Гилън между тях. Това е седмият концерт на британските рок музиканти в София и единадесетият им в България.

Music

Преди изпълнението на Mitzi Dupree Гилън си спомни за среща със стюардеса на име Мици по време на полет. Тя го попитала с какво се занимава, а след отговора, че пее в група, последвал въпросът: "Коя група?". "Black Sabbath", отвърнал Гилън.

Саймън Макбрайд е най-новото попълнение в настоящия състав на Deep Purple. Той се присъединява през 2022 г. на мястото на Стив Морс. "Новият китарист е много добър и придава малко по-различно и ново звучене, въпреки че ние от старото поколение искаме да чуваме старите песни", коментира пред БТА почитател преди концерта.

Гилън представи Дон Еъри като "маестрото" и се пошегува, че го е виждал да свири на Hammond орган зад гърба си, застанал на един крак и подсвирквайки "Мексиканския танц с шапки". В соловото си изпълнение Еъри включи българския химн "Мила Родино", който предизвика силна реакция в залата, както и рапсодия "Вардар" на Панчо Владигеров.

След концерта почитатели на Deep Purple споделиха пред БТА, че си тръгват от залата заредени от преживяното. "Динозаврите на музикалната сцена нямат стойност. Те са безценни", каза един от тях. Друг си спомни за първия път, когато е видял музикантите на живо: "На първия концерт се разплаках, като видях Гилън. Просто съм израснал с песните на Пърпъл".

Deep Purple свири пред пълна зала с песни от над пет десетилетия на групата
Deep Purple свири пред пълна зала с песни от над пет десетилетия на групата Снимка: Никола Узунов/ БТА

Спомените за първата среща с музиката на Deep Purple преминават през различни поколения. "За пръв път чух Smoke on the Water не на касета или грамофон, а като мелодия на Nokia", разказа един от по-младите им почитатели. Други двама върнаха спомена към 70-те години, когато новите албуми са стигали до тях чрез хора, пътували в чужбина, а след това са били презаписвани и споделяни, пише БТА.

Момчетата от JAYLER подгряха публиката
Момчетата от JAYLER подгряха публиката Снимка: Никола Узунов/ БТА

Deep Purple е създадена във Великобритания през 1968 г. и е сред групите, свързвани с развитието на хардрока в началото на 70-те години. Един от най-разпознаваемите им албуми е Machine Head (1972), в който са включени Highway Star, Lazy, Space Truckin и Smoke on the Water.

Феновете на Deep Purple изпълниха залата и пяха с любимците си
Феновете на Deep Purple изпълниха залата и пяха с любимците си Снимка: Никола Узунов/ БТА

Smoke on the Water е вдъхновена от пожар в казиното в Монтрьо, Швейцария, през декември 1971 г. Deep Purple са в града, за да записват Machine Head, когато по време на концерт на Франк Запа и The Mothers of Invention избухва пожар. Димът над Женевското езеро дава заглавието и историята на песента.

Иън Гилън
Иън Гилън Снимка: Никола Узунов/ БТА

През годините през Deep Purple преминават различни музиканти, а Иън Пейс остава единственият член, участвал във всички състави на групата.

Иън Пейс
Иън Пейс Снимка: Никола Узунов/ БТА

Роджър Главър
Роджър Главър Снимка: Никола Узунов/ БТА

Концертът в София поставя началото на европейската част от турнето Splat!, което продължава на 1 октомври в Клуж-Напока, Румъния.

Снимка: Никола Узунов/ БТА

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Задържаха гарда от НСО, след като доброволно отиде във Военната прокуратура Днес
Задържаха гарда от НСО, след като доброволно отиде във Военната прокуратура
34585
Чудесен "Левски" изкова историческа българска победа в Чехия Корнер
Чудесен "Левски" изкова историческа българска победа в Чехия
13482
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
11581
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1373
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2221
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5366
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2195
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3486
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1405
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
413