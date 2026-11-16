Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Денислава и Даниел Върбанов са поредните участници, които напуснаха завинаги Двореца на тайните във втория сезон на "Traitors: Игра на предатели" по bTV. Денислава падна жертва на тайния конклав на Предателите - Милен Керемедчиев, Нанси Карабойчева, Крис Макаров и Емил Марков, а Дани бе "прогонен" след гласуване на кръглата маса. Разкритието, че и той е Праведен, беляза третия пореден неуспешен опит на участниците да разобличат някого от четиримата Предатели.

ТВ мания

Сутринта участниците научиха, че Денислава е третата жертва на Предателите. Отстраняването ѝ засили подозренията, че те целенасочено елиминират хора от един приятелски кръг, след Неделчо Богданов и Йордан Крачунов. "Въобще не се съмнявам, че е приключила играта за мен. Аз го повтарям от няколко дни", заяви Денислава.

В поредното предизвикателство четири отбора трябваше да открият скрити кукли и да разпознаят техните двойници по описания. Водещият Владимир Карамазов предложи на четиримата следователи възможност да получат щит срещу нощно "убийство", ако пожертват успеха на отбора си, но всички отказаха. Така участниците спечелиха още 6000 евро и увеличиха общия награден фонд до 28 000 евро.

Междувременно Стоян се опита да обедини част от играчите в своеобразна "демократична коалиция" за обща стратегия преди кръглата маса. Идеята обаче предизвика разногласия с братята Георги и Валентин Братоеви, които подозираха Даниел. Спорът между Стоян и Георги прерасна в открит конфликт и последният напусна коалицията.

На кръглата маса основните подозрения паднаха върху Даниел
На кръглата маса основните подозрения паднаха върху Даниел Снимка: bTV

Даниел не скри, че е бесен от напускането си
Даниел не скри, че е бесен от напускането си Снимка: bTV

На кръглата маса подозренията се съсредоточиха върху Даниел, който събра 12 гласа и бе прогонен от играта. В опит да се защити той насочи вниманието към Емил Марков заради негово двусмислено изказване. Разкритието, че Даниел е Праведен, донесе поредно разочарование за групата. "За много от вас бях притеснение, за други бях подозрителният, за четвърти бях син, за пети бях съветник, приятел. Но тези роли нямат значение. Най-ценни са приятелствата, които се сформираха", заяви той на раздяла.

Мила, Олга, Наум и Михаела бяха изпратени на смъртоносно изпитание, където само притежателят на "картата на живота“ можеше да се спаси от елиминация. Наум и Олга си осигуриха спасение, а съдбата на Мила и Михаела остана неизвестна
Мила, Олга, Наум и Михаела бяха изпратени на смъртоносно изпитание, където само притежателят на "картата на живота“ можеше да се спаси от елиминация. Наум и Олга си осигуриха спасение, а съдбата на Мила и Михаела остана неизвестна Снимка: bTV

В поредното предизвикателство четири отбора трябваше да открият скрити кукли и да разпознаят техните двойници по описания
В поредното предизвикателство четири отбора трябваше да открият скрити кукли и да разпознаят техните двойници по описания Снимка: bTV

Непосредствено след кръглата маса Предателите получиха необичайна задача от Владимир Карамазов - вместо да изберат жертва на таен конклав, трябваше незабелязано да бележат с червило бюстовете на четирима участници. Така Мила, Олга, Наум и Михаела бяха изпратени на смъртоносно изпитание извън Двореца, където само притежателят на "картата на живота" можеше да се спаси от елиминация. След първите два рунда Наум и Олга си осигуриха спасение, а съдбата на Мила и Михаела остана неизвестна.

Куклите, между които трябваше да се търсят двойниците
Куклите, между които трябваше да се търсят двойниците Снимка: bTV

Владо Карамазов се опитваше да изкуши участниците с примамливи оферти
Владо Карамазов се опитваше да изкуши участниците с примамливи оферти Снимка: bTV

Ваня Щерева в разговор с Владо Карамазов
Ваня Щерева в разговор с Владо Карамазов Снимка: bTV

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
25-годишният шофьор, разцепил мазератито си във Варна, се бори за живот Днес
25-годишният шофьор, разцепил мазератито си във Варна, се бори за живот
36803
На 46 години: Магьосникът Роналдиньо се завърна с усмивка на терена (снимки) Корнер
На 46 години: Магьосникът Роналдиньо се завърна с усмивка на терена (снимки)
10611
Кабинетът очаква огромни инвестиции, които да ни изстрелят в нова технологична орбита Бизнес
Кабинетът очаква огромни инвестиции, които да ни изстрелят в нова технологична орбита
10686
Изкуствен интелект открива скрит сигнал в сърцето, предсказващ внезапна смърт IT
Изкуствен интелект открива скрит сигнал в сърцето, предсказващ внезапна смърт
4902
Джейсън Майлс: Не просто трябва да свършиш работата добре, а да създадеш нещо специално Impressio
Джейсън Майлс: Не просто трябва да свършиш работата добре, а да създадеш нещо специално
2339
Най-скъпата корпоративна сапунка на годината: Защо всички искат втори сезон URBN
Най-скъпата корпоративна сапунка на годината: Защо всички искат втори сезон
1839
Каменният кораб на Масуда: 800-тонната загадка, която озадачава от 1300 години Trip
Каменният кораб на Масуда: 800-тонната загадка, която озадачава от 1300 години
16276
Свинско контрафиле с масло, чесън и розмарин на фурна Вкусотии
Свинско контрафиле с масло, чесън и розмарин на фурна
12541
Астролог посочи зодиите, които най-лесно се дразнят от хората около себе си Zodiac
Астролог посочи зодиите, които най-лесно се дразнят от хората около себе си
1111
Огромни вълни заляха крайбрежието на Калифорния и наложиха затварянето на популярни кейове Времето
Огромни вълни заляха крайбрежието на Калифорния и наложиха затварянето на популярни кейове
310