Това се случва въпреки правилата на конкурса, които изрично забраняват подобни композиции

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Норвежката обществена медия NRK е получила около 1500 песни за конкурса Melodi Grand Prix 2027, чрез който страната избира участника си в "Евровизия", съобщи онлайн изданието Thateurovisionsite.com, цитирано от БТА. Оказва се обаче, че десетки от тези предложения вероятно са изцяло генерирани от изкуствен интелект (ИИ).

Крайният срок за подаване на песни за норвежкия национален избор за "Евровизия 2027", която ще се проведе в Бургас, изтече на 31 август. В разговор с NRK ръководителят на проекта Melodi Grand Prix Мадс Тьорклеп разкри, че се предполага, че между 30 и 50 от подадените песни са изцяло генерирани от изкуствен интелект. Това се случва въпреки правилата на конкурса, които изрично забраняват подобни композиции.

"Няма смисъл от музикален конкурс, в който компютър е свършил цялата работа", казва Тьорклеп. Той обясни, че повечето кандидати, изпратили песни, създадени с ИИ, открито са заявили използването на тази технология, а голяма част от тези предложения са подадени от хора, които не са музиканти.

NRK не изключва използването на инструменти с изкуствен интелект в други аспекти на музикалното производство, като например за търсене на вдъхновение или при технически елементи. Тьорклеп също така отбелязва, че използването на инструменти с ИИ става все по-често срещано в норвежката музикална индустрия.

Междувременно музикалният екип на NRK, ръководен от Тарей Стрьом, продължава да разглежда подадените предложения, за да избере песните, които ще се състезават в Melodi Grand Prix 2027. NRK все още не е обявила формата и датата на конкурса за следващата година.

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В този ред на мисли започва търсенето на изпълнителя и песента, които ще представят и Австралия на конкурса, съобщи австралийската обществена телевизия Ес Би Ес (SBS).

Всяка година Австралия внася свое собствено звучене и гледна точка в песенната надпревара, отбелязва медията. От световната слава на Делта Гудръм и парчето "Milkshake Man" на изпълнителя Go-Jo до синт-метъл звученето на групата Voyager, историческото представяне на дуета Electric Fields с използване на аборигенския език янкунитятяра, мощния глас на Дами Им, Кейт Милър-Хайдке, която "преодолява гравитацията", и още много други - австралийските участници винаги са залагали на собствен, уникален стил.

Сега Ес Би Ес търси следващото голямо име. Медията очаква да получи отличаващи се съвременни песни, способни да докоснат публиката на една от най-големите музикални сцени в света.

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