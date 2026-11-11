Сред останалите изпълнители в петъчната програма са Мадона, Зара Ларсон, Стив Лейси, Джису (JISOO), Келани и Леон Томас

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Обявиха програмата и основните изпълнители на предстоящото издание на фестивала за музика и изкуство "Коачела", който ще се проведе догодина в пустинната долина Коачела край град Индио в щата Калифорния, САЩ, съобщават АФП и "Холивуд рипортър".

Хедлайнерите, които ще излязат на сцената в рамките на двата фестивални уикенда – от 9 до 11 април и от 16 до 18 април 2027 г., са Дуа Липа в петък, Tame Impala в събота и Сиза (SZA) в неделя. Пуерториканският певец Daddy Yankee също е включен като четвърти водещ изпълнител, като ще представи специална сценична продукция, пише БТА.

Сред останалите изпълнители в петъчната програма са Мадона, Зара Ларсон, Стив Лейси, Джису (JISOO), Келани и Леон Томас. В събота на сцените на "Коачела" ще се качат Фийби Бриджърс, Weezer, Тиесто, Мартин Гарикс, Role Model и Адела. В неделя публиката ще може да види още Дон Толивър, Дом Дола, Кайго, The Neighbourhood и Беки Джи.

Официалният профил на "Коачела" в Инстаграм придружи съобщението с думите "Завръщането към невинността" (The return to innocence). Сред оглавилите афиша на прочутия музикален фестивал през 2026 г. бяха Джъстин Бийбър, Сабрина Карпентър, Карол Джи и диджей Anyma.

Тази година Карпентър представи пищно театрализирано шоу с впечатляваща декорация във винтидж стил, напомняща за златната ера на Холивуд, както и с няколко изненадващи гостувания на известни личности.

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Бийбър заложи на по-интимно сценично присъствие, като акцентът в изпълнението му падна върху песните от периода, свързан с албума му Swag. Той представи и някои от големите си хитове, използвайки видеоклипове от Ютюб, които пускаше от лаптопа си на сцената.

Карол Джи, която стана първата латиноамериканска изпълнителка, самостоятелно оглавила програмата на главната сцена на фестивала, повиши градуса на емоциите в неделя с визуално впечатляващо и заредено с енергия шоу.

Билетите за "Коачела" 2027 ще бъдат пуснати в продажба на 13 ноември. Ютюб ще бъде официалният партньор за излъчването на живо и на двата фестивални уикенда.

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