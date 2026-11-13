Две международно признати групи ще излязат на сцената в Sofia Live Park на 26 юни, обединявайки експлозивната балканска енергия на Dubioza Kolektiv и дългоочаквания дебют на Beirut в България

448 Снимка: Release Sofia Festival

Release Sofia Festival обявява още две големи имена от програмата на първото си издание. На 26 юни 2027 г. сцената на Sofia Live Park ще събере хедлайнерите Dubioza Kolektiv и американския проект Beirut, който ще изнесе първия си концерт в България.

Едни от най-обичаните гости на българската публика, Dubioza Kolektiv се завръщат в София четири години след последния си голям самостоятелен концерт у нас. Към тях се присъединява Beirut, проектът на композитора и мултиинструменталист Зак Кондън, чиято музика от години заема особено място на световната инди сцена. Две коренно различни музикални вселени ще се срещнат в една вечер, от заразителния балкански ритъм и безкомпромисната социална сатира до меланхоличния оркестрален инди фолк и характерното звучене на Beirut.

DUBIOZA KOLEKTIV - БАЛКАНСКАТА ЕНЕРГИЯ СЕ ЗАВРЪЩА В СОФИЯ

Четири години след последния си голям самостоятелен концерт в София Dubioza Kolektiv отново ще се срещнат с българската публика, този път като хедлайнери на Release Sofia Festival. Със своя неподражаем микс от ска, пънк, реге, електронна музика и балкански фолклор, както и с концертите си, превърнати в истински празник, групата отдавна е сред най-обичаните международни артисти у нас.

От последната си среща със софийската публика през 2023 г. насам Dubioza Kolektiv продължават да покоряват фестивални сцени по целия свят, от Glastonbury във Великобритания и WOMAD в Нова Зеландия до Wacken Open Air в Германия. С многобройни разпродадени концерти в Европа и участия пред публика на различни континенти групата успява да изгради впечатляваща международна кариера, без да губи своята идентичност, език, чувство за хумор и остра социална сатира.

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Че песните на Dubioza понякога надхвърлят първоначалния си контекст и заживяват собствен живот, показа и "USA". Издадена през 2011 г. като сатира на емиграцията от Босна и стремежа към американската мечта, песента отново привлече огромно внимание през 2026 г. Рефренът "I am from Bosnia, take me to America" се превърна в част от празненствата около класирането на босненския национален отбор за Световното първенство по футбол и в глобален онлайн хит с милиони гледания.

Beirut Снимка: Release Sofia Festival

Dubioza Kolektiv вече гледат към 2027 г. с планове за нов албум и изключително натоварен концертен график. А завръщането им в България със сигурност ще бъде една от срещите, които феновете очакват с нетърпение. Защото тук песните им не просто се слушат, пеят се от първия до последния ред.

BEIRUT - ЕДИН ОТ НАЙ-САМОБИТНИТЕ ГЛАСОВЕ НА ИНДИ СЦЕНАТА ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ

За първи път в България пристига Beirut, дългогодишният музикален проект на американския композитор и мултиинструменталист Зак Кондън. Почти две десетилетия той създава музика, която трудно се побира в жанрови определения, съчетавайки инди фолк, оркестрален поп, балкански и средиземноморски влияния в разпознаваемо звучене, изпълнено с меланхолия, топлина и кинематографична красота.

От впечатляващия дебют Gulag Orkestar (2006) до последвалите The Flying Club Cup, The Rip Tide и No No No, Beirut изгражда собствен музикален свят, в който различни култури и традиции се преплитат с личните истории и пътуванията на Кондън. Песни като "Postcards from Italy", "Nantes" и "Santa Fe" превръщат проекта в едно от най-разпознаваемите имена на съвременната инди сцена.

Dubioza Kolektiv Снимка: Release Sofia Festival

В София Beirut ще представят и музиката от последния си албум A Study of Losses (2025) - амбициозна творба от 18 композиции, създадена по поръчка на шведската трупа Kompani Giraff и вдъхновена от книгата на Юдит Шалански An Inventory of Losses. Албумът изследва темите за изчезването, паметта и онова, което остава след загубата, като разширява характерния звук на Beirut с хорови, амбиентни и старинни музикални елементи.

След Hadsel (2023), записан на отдалечен норвежки остров, новият албум продължава артистичното пътешествие на Кондън, между реални и въображаеми места, минало и настояще, загуба и преоткриване. Концертът на 26 юни ще бъде първата възможност българската публика да преживее на живо тази неповторима музикална вселена.

RELEASE SOFIA FESTIVAL

Release Sofia Festival е нов фестивален проект, роден от опита и концепцията на Release Athens, един от най-големите и утвърдени музикални фестивали в Гърция. През 2027 г. фестивалът разширява присъствието си в региона с първото си издание в София, пренасяйки в България своята идентичност, визия и опит в създаването на мащабни музикални събития.

Амбицията на Release Sofia е да се превърне в ежегодна музикална среща за публиката от България и региона, която събира водещи международни и български артисти в мащабни продукции, с високо ниво на организация и фокус върху цялостното преживяване на публиката.

От създаването си през 2016 г. Release Athens е посрещнал над 1 милион фенове и е представил повече от 260 артисти, сред които над 150 международни имена - от Arctic Monkeys, Massive Attack и Gorillaz до Nick Cave и Slipknot.

Dubioza Kolektiv и Beirut - 26 юни 2027 г., Sofia Live Park, София.

Билетите влизат в продажба на 15 ноември 2026 г. от 11:00 ч. на цени от € 55 на releasesofia.bg и more.com.

Допълнителните ценови категории ще бъдат обявени своевременно.

Ще бъде наличен и ограничен брой VIP билети на цени от € 250

VIP билетите включват:

• Паркинг

• Свободна консумация на напитки от отворен бар

• Специален сувенир

• Достъп до обособена зона със седящи места

• Приоритетен вход

• Отделни санитарни помещения за VIP зоната

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