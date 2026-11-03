Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Достойна битка между братя и сестри определи поредната отпаднала двойка от юбилейния сезон на "Фермата: Кръвта вода не става". Сабър и Далия загубиха дуела и се сбогуваха със стопанството на крачка от финалната права. Така Ива и Стоян успяха да защитят втория шанс за завръщане в играта, който получиха след гласуване на останалите участници в началото на миналата седмица.

ТВ мания

Братът и сестрата с габровски корени, либийска кръв и американско гражданство напуснаха стопанството със силно емоционални думи.

"Най-ценното за мен беше, че се сближих толкова много със сестра си", сподели Сабър през сълзи. "Тръгвам си точно когато най-много исках да остана тук", не сдържа емоцията си и Далия. В решаващия дуел възпитаничката на "Йейл" беше избрала да носи блуза с името на престижния университет, който за съжаление не помогна на отбора в последната битка на дуела - познания, свързани с България.

Десетият сезон на "Фермата" навлезе в най-напрегнатата си фаза три седмици преди големия финал. Пътят към него ще постави на изпитание не само физическата издръжливост на участниците, но и отношенията помежду им. Приятелствата, обещанията и досегашните съюзи все по-често могат да отстъпят пред личния интерес и стратегиите за оцеляване в играта.

Към финала продължават седем двойки, свързани с кръвни или роднински връзки: Ники и Вили, Мая и Бисер, Горан и Рая, Джулиан и Светослав Бърканичков, Ива и Стоян, Симона и Ивета, както и Иво Карамански и Антоанет. Тази вечер ще стане ясно и кого са номинирали Далия и Сабър за нов фермер на седмицата, а изборът им може да се окаже ключов за следващия етап от играта.

Ива и Стоян
Ива и Стоян Снимки: Цецо Мирчев за bTV

Снимки: Цецо Мирчев за bTV

Далия и Тото
Далия и Тото Снимки: Цецо Мирчев за bTV

Междувременно в стопанството се разгоря любопитна дискусия. Напоследък Рая започна да се пита защо тя и баща ѝ Горан спят сами в едната стая, докато всички останали участници са избрали да се сместят в другата. Когато най-после събра смелост да попита останалите, отговорът се оказа още по-изненадващ. Фермерите избягвали така наречената втора стая заради суеверието, че всеки, който спи там, скоро напуска стопанството.

Далия и Сабър
Далия и Сабър Снимки: Цецо Мирчев за bTV

Снимки: Цецо Мирчев за bTV

"Втората стая е прокълната", обясни в прав текст Ивета. Рая и Горан приеха отговора с усмивка. Бащата и дъщерята, считани за едни от най-сериозните претенденти за голямата награда от 75 000 евро заявиха, че не вярват в подобни измислици и се чувстват отлично в леглата си. Само времето ще покаже дали проклятието на втора стая е просто суеверие или наистина лошият късмет тегне над това специално ъгълче от къщата.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Улици като реки, неработещи светофари, плаващи боклуци и BG-ALERT във Варна (снимки/видео) Днес
Улици като реки, неработещи светофари, плаващи боклуци и BG-ALERT във Варна (снимки/видео)
66246
Трагедия в испанския футбол: Играч почина след зловещ удар на терена Корнер
Трагедия в испанския футбол: Играч почина след зловещ удар на терена
15307
Газът за ноември скача с 32.52% Бизнес
Газът за ноември скача с 32.52%
13797
Кибератака отново превърна хладилните витрини в печки в редица европейски супермаркети IT
Кибератака отново превърна хладилните витрини в печки в редица европейски супермаркети
24770
Смъртта на Хари Худини остава мистерия и след 100 години Impressio
Смъртта на Хари Худини остава мистерия и след 100 години
2880
Спайдърмен за един ден, звезда за милиони: Как IShowSpeed превърна света в свое риалити шоу URBN
Спайдърмен за един ден, звезда за милиони: Как IShowSpeed превърна света в свое риалити шоу
1132
"Страна на кенефи"? Норвегия отвърна на Тръмп: Заповядайте, вижте ги! Trip
"Страна на кенефи"? Норвегия отвърна на Тръмп: Заповядайте, вижте ги!
6799
Нарежете картофите като акордеон и сложете бри Вкусотии
Нарежете картофите като акордеон и сложете бри
1799
Богаташ, лидер или пътешественик: Какво разкрива рожденият ден за вас Zodiac
Богаташ, лидер или пътешественик: Какво разкрива рожденият ден за вас
927
Червен код за обилни валежи в Южна и Източна България Времето
Червен код за обилни валежи в Южна и Източна България
2409