631 Снимки: Цецо Мирчев за bTV

Достойна битка между братя и сестри определи поредната отпаднала двойка от юбилейния сезон на "Фермата: Кръвта вода не става". Сабър и Далия загубиха дуела и се сбогуваха със стопанството на крачка от финалната права. Така Ива и Стоян успяха да защитят втория шанс за завръщане в играта, който получиха след гласуване на останалите участници в началото на миналата седмица.

Братът и сестрата с габровски корени, либийска кръв и американско гражданство напуснаха стопанството със силно емоционални думи.

"Най-ценното за мен беше, че се сближих толкова много със сестра си", сподели Сабър през сълзи. "Тръгвам си точно когато най-много исках да остана тук", не сдържа емоцията си и Далия. В решаващия дуел възпитаничката на "Йейл" беше избрала да носи блуза с името на престижния университет, който за съжаление не помогна на отбора в последната битка на дуела - познания, свързани с България.

Десетият сезон на "Фермата" навлезе в най-напрегнатата си фаза три седмици преди големия финал. Пътят към него ще постави на изпитание не само физическата издръжливост на участниците, но и отношенията помежду им. Приятелствата, обещанията и досегашните съюзи все по-често могат да отстъпят пред личния интерес и стратегиите за оцеляване в играта.

Към финала продължават седем двойки, свързани с кръвни или роднински връзки: Ники и Вили, Мая и Бисер, Горан и Рая, Джулиан и Светослав Бърканичков, Ива и Стоян, Симона и Ивета, както и Иво Карамански и Антоанет. Тази вечер ще стане ясно и кого са номинирали Далия и Сабър за нов фермер на седмицата, а изборът им може да се окаже ключов за следващия етап от играта.

Ива и Стоян Снимки: Цецо Мирчев за bTV

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Снимки: Цецо Мирчев за bTV

Далия и Тото Снимки: Цецо Мирчев за bTV

Междувременно в стопанството се разгоря любопитна дискусия. Напоследък Рая започна да се пита защо тя и баща ѝ Горан спят сами в едната стая, докато всички останали участници са избрали да се сместят в другата. Когато най-после събра смелост да попита останалите, отговорът се оказа още по-изненадващ. Фермерите избягвали така наречената втора стая заради суеверието, че всеки, който спи там, скоро напуска стопанството.

Далия и Сабър Снимки: Цецо Мирчев за bTV

Снимки: Цецо Мирчев за bTV

"Втората стая е прокълната", обясни в прав текст Ивета. Рая и Горан приеха отговора с усмивка. Бащата и дъщерята, считани за едни от най-сериозните претенденти за голямата награда от 75 000 евро заявиха, че не вярват в подобни измислици и се чувстват отлично в леглата си. Само времето ще покаже дали проклятието на втора стая е просто суеверие или наистина лошият късмет тегне над това специално ъгълче от къщата.

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