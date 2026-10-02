Вечер с любими български и световни хитове очаква публиката на 30 октомври в столичния Piano Bar Sinatra

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Антоанета Методиева и Даниел Деянов, които публиката познава като дуета Ани и Дани, канят феновете на шлагерната музика на ексклузивен концерт в столичния Piano Bar Sinatra. На 30 октомври дуото ще представи микс от любими български и световни хитове и ще отбележи рождения ден на Даниел, както и 20 години от първото му излизане на сцена.

"Хубавото на рождения ден е, че събира любимите ти хора, с които във въртележката на ежедневието все по-трудно намираш време да се срещнеш. А когато имаш възможност да го направиш с музика, която обичаш, и с човек, с когото споделяш сцената, празникът придобива съвсем друг смисъл", споделя Даниел.

В рамките на двучасовия сет ще прозвучат песни, превърнали се в саундтрак на ключови житейски моменти за няколко поколения, както и авторски песни на дуото, сред които "Светът е наш" и "Веселие". Техният енергиен заряд е способен да вдигне от стола и най-големите почитатели на спокойните вечери. Независимо дали са на голяма сцена или в камерна обстановка, Ани и Дани остават верни на най-важното в музиката - топлата връзка с хората.

През последните осем години те изграждат свой разпознаваем стил с над 100 концерта, 5 издания на формата "Бизнесът пее" и авторски репертоар.

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Пътищата им се пресичат в голяма семейна компания, където тя започва като директор "Човешки ресурси", а той отговаря за продажбите. Както в корпоративния свят, така и в музиката Ани е водена от искрата да създава положителни емоции и смисъл, а Дани пренася на сцената дисциплината и отдадеността си към детайла. В момента дуото работи върху албум.

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Снимка: Архив

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