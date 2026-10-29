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На 12 ноември, сцената на SOFIA LIVE CLUB посреща италианския проект Duettango с концерт, посветен на музикалната връзка между Италия и Аржентина.

Music

Италианската мелодичност и емоционалната сила на аржентинското танго се срещат в Duettango - концептуален музикален проект, който изследва културните връзки между двете традиции и тяхното отражение върху развитието на жанра. Седемте музиканта от Италия пристигат за първи път в България с подкрепата на Консерваторията в Катандзаро, Калабрия, след успешни участия на италианска сцена.

В основата на проекта стои историята на италианската емиграция в Буенос Айрес и нейното влияние върху оформянето на тангото. Вълните от италиански преселници пренасят със себе си музикални традиции, мелодичност и емоционална изразност, които постепенно се вплитат в звученето на жанра. Тази връзка намира особено ярък израз в творчеството на Астор Пиацола, чиито семейни корени са италиански, и в развитието на нови форми на тангото, които съчетават традиция и съвременен музикален език.

Duettango превръща тази историческа среща в концертно преживяване, в което класическата елегантност се среща с драматизма и свободата на тангото. Програмата обединява емблематични произведения от жанра и съвременни авторски интерпретации, представени през характерния европейски прочит на музикантите.

Звученето на проекта се изгражда около музикалния диалог между пиано и цигулка, допълнен от бандонеон, електрическа китара, електрически бас, синтезатори и ударни инструменти. Съчетанието на акустични тембри и съвременни звукови решения придава на музиката едновременно камерна интимност и силна сценична енергия.

На сцената излизат Марко Джемели (бандонеон), Филипо Арлиа (пиано), Андреа Тимпанаро (цигулка), Марко Акуарели (електрическа китара), Антонио де Луисе (електрически бас), Филипо Гаруба (синтезатори) и Джузепе Гачиола (ударни инструменти).

Duettango е покана към публиката да открие тангото отвъд географските граници, като музика, родена от срещата на култури, съдби и емоции, която продължава да се развива и да вълнува слушателите по целия свят.

Билети за концерта могат да бъдат закупени онлайн от Bilet.bg.

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