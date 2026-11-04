Симона се прицели в Александър, а Александра покани Краси на среща

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Появата на две нови красавици обърка плановете на някои от участничките в "Ергенът: Любов в рая". Моделът Александра и рекламният мениджър Симона бързо насочиха вниманието си към мъже, около които вече се зараждат симпатии с други дами.

Още с влизането си Симона потърси компанията на Александър и го покани на разговор. Галена не остана безучастна към интереса ѝ и побърза да разпита Алекс как е преминала срещата. Той я определи като енергична и позитивна, но въпросите на Галена издадоха, че появата на нова конкуренция никак не ѝ е безразлична.

Александра също бързо се ориентира в обстановката. След разговор с Радо, който ѝ обясни, че е обвързан, тя насочи вниманието си към Краси. 19-годишната красавица директно го попита дали с Васка са двойка, а той обясни, че тя му е дала роза, но се познават едва от два дни и не може да твърди, че е влюбен. С думите си Краси ѝ показа, че все още не приема отношенията им като сериозни и е отворен да опознае други жени.

Това даде зелена светлина на Александра и тя не се поколеба да го покани на среща, което видимо подразни Васка. Когато по-късно видя Краси в компанията на новата участничка, притесненията ѝ, че губи вниманието му, се засилиха. Натрупаното напрежение дойде в повече на Васка и тя не успя да сдържи сълзите си.

Симона се прицели в Александър Снимка: bTV

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Александра покани Краси на среща Снимка: bTV

Още с появата си двете красавици внесоха смут в отношенията в имението. Дали ще успеят да спечелят вниманието на Александър и Краси и да ги откъснат от Галена и Васка, предстои да стане ясно в следващите епизоди на горещото риалити.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.