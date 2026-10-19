5563 Снимка: bTV

Звезден дует на световно ниво запали сцената на "Гласът на България" и е на път да завладее международната публика в социалните мрежи. До вълнуващото музикално шоу се стигна, след като изненадващата поява на канадската рок звезда Джонатан Рой в музикалното риалити прерасна в съвместно изпълнение с българската поп дива Мария Илиева.

Двамата направиха нов прочит на култовия хит на певеца - Keeping me Alive, който го направи известен в целия свят. Парчето му вече има над 100 млн. гледания в YouTube, а новата версия с българско участие също се очаква да предизвика фурор в мрежите.

Джонатан Рой се появи като изненадващ участник в кастингите на тъмно в "Гласът на България", а изпълнението му срази не само публиката, но и треньорите, които също не очакваха срещата с него. Мария Илиева, Меди и Иван Лечев се обърнаха още в първите секунди, а когато установиха кой стои срещу тях, загубиха ума и дума.

"Майко мила", успя да промълви само Мастъра, а минута по-късно вече на колене пред световноизвестния изпълнител. "Каква изненада", не можа да повярва и Дара. "Аз трябваше да се ощипя, за да повярвам какво ми се случва. За мен ти си световно събитие в музиката", не скри вълнението си и Мария Илиева.

След огнения си дует, двамата музиканти се прегърнаха Снимка: bTV

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Джонатан Рой обаче не ѝ остави и миг, за да се възстанови от шока, а директно я покани да изпълнят песента заедно на сцената. "Видях, че знаеш текста, искаш ли да направим сега нещо заедно", небрежно попита той. "Аз не съм особено подготвена, но никога не бих изпуснала възможност да пея с теб", смело отвърна българската поп икона. Последвалото разбиващо изпълнение вкара в екстаз и публиката, и треньорите, а на финала Джонатан направи дълбок поклон пред Мария Илиева. "Ти си невероятна", не скри възхитата си към нея големият изпълнител.

Мария Илиева се оказа голям фен на Джонатан Рой и музиката му Снимка: bTV

"Джонатан днес направи най-добрият си дует", категорична бе след изпълнението им Дара. "Аз винаги съм знаела, че ти си световна звезда и това беше само проявление на тази мечта", похвали с обич колежката си тя, а вълнението в треньорския щаб прерасна в скандирания "Българи - юнаци".

Колко гледания ще събере звездният канадско-български дует в мрежите тепърва ще стане ясно. Със сигурност той има голям потенциал предвид популярността на Джонатан Рой, чиито песни имат над 450 млн. стрийминга в Интернет.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.