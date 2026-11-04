Джони Деп се завръща на екран след 7 години пауза
63-годишният актьор ще се превъплъти в легендарния Ебенизър Скрудж в новата филмова адаптация на класиката на Чарлз Дикенс "Коледна песен"
Джони Деп се завръща към мащабните холивудски продукции за първи път от седем години с роля, която изисква пълна трансформация. 63-годишният актьор ще се превъплъти в легендарния Ебенизър Скрудж в новата филмова адаптация на класиката на Чарлз Дикенс "Коледна песен", съобщава People.
Във филма Деп влиза в образа на един от най-разпознаваемите литературни герои: скъперника със студено сърце, чийто живот се преобръща след посещението на три духа, олицетворяващи миналото, настоящето и бъдещето на Коледа.
По време на прожекция на филма в Ню Йорк актьорът разказа как е изградил образа на Скрудж и какво го е привлякло в историята.
"Ебенизър просто се появи по малко особен начин. Първият път, когато облечеш костюма на даден герой, той се превръща в твоята защитна броня", споделя Деп. За него най-важното било да открие причините, превърнали Скрудж в толкова студен и безмилостен човек.
"Основното за мен беше да намеря вратата към този герой, да му дам история и причина да се превърне в такъв ужасен скъперник. Интересуваше ме не просто какъв е, а защо е такъв", обяснява актьорът.
Завръщането на Деп към големите студийни продукции идва след продължителна пауза, белязана от широко отразените съдебни битки с бившата му съпруга Амбър Хърд. Двамата постигнаха споразумение през декември 2022 г. Според публикации проектът "Ебенизър" е бил определен от хора от обкръжението на актьора като "възможност, която се появява веднъж в живота".
В новата екранизация участват още: Андреа Райзбъро, Трамел Тилман, Иън Маккелън и Рупърт Гринт.