Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Джони Деп се завръща към мащабните холивудски продукции за първи път от седем години с роля, която изисква пълна трансформация. 63-годишният актьор ще се превъплъти в легендарния Ебенизър Скрудж в новата филмова адаптация на класиката на Чарлз Дикенс "Коледна песен", съобщава People.

Във филма Деп влиза в образа на един от най-разпознаваемите литературни герои: скъперника със студено сърце, чийто живот се преобръща след посещението на три духа, олицетворяващи миналото, настоящето и бъдещето на Коледа.

По време на прожекция на филма в Ню Йорк актьорът разказа как е изградил образа на Скрудж и какво го е привлякло в историята.

"Ебенизър просто се появи по малко особен начин. Първият път, когато облечеш костюма на даден герой, той се превръща в твоята защитна броня", споделя Деп. За него най-важното било да открие причините, превърнали Скрудж в толкова студен и безмилостен човек.

"Основното за мен беше да намеря вратата към този герой, да му дам история и причина да се превърне в такъв ужасен скъперник. Интересуваше ме не просто какъв е, а защо е такъв", обяснява актьорът.

Завръщането на Деп към големите студийни продукции идва след продължителна пауза, белязана от широко отразените съдебни битки с бившата му съпруга Амбър Хърд. Двамата постигнаха споразумение през декември 2022 г. Според публикации проектът "Ебенизър" е бил определен от хора от обкръжението на актьора като "възможност, която се появява веднъж в живота".

В новата екранизация участват още: Андреа Райзбъро, Трамел Тилман, Иън Маккелън и Рупърт Гринт.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
20-годишна гимнастичка е шофьорката, която се вряза под тир край София и загина Днес
20-годишна гимнастичка е шофьорката, която се вряза под тир край София и загина
38364
Извънземният Насар спечели четвърта световна титла на 22, рекордите отново валят Корнер
Извънземният Насар спечели четвърта световна титла на 22, рекордите отново валят
17836
Кабинетът въвежда акциз за най-мощните коли на дизел и бензин - от 500 до 6000 евро Бизнес
Кабинетът въвежда акциз за най-мощните коли на дизел и бензин - от 500 до 6000 евро
25831
Хуманоидните роботи на Xiaomi работиха 8 часа в автомобилен завод (видео) IT
Хуманоидните роботи на Xiaomi работиха 8 часа в автомобилен завод (видео)
2690
Какво са яли и пили хората преди 4000 години? Impressio
Какво са яли и пили хората преди 4000 години?
1553
Най-готиният квартал в света е стар и несъвършен: Защо младите се умориха от лъскавите градове URBN
Най-готиният квартал в света е стар и несъвършен: Защо младите се умориха от лъскавите градове
9563
Този курорт е като Малдивите, но по-евтин и съвсем близо до България Trip
Този курорт е като Малдивите, но по-евтин и съвсем близо до България
4397
Вкусовете, които обичаме, се променят заедно с нас: Защо над 80% от българите остават верни на любимите си храни? Вкусотии
Вкусовете, които обичаме, се променят заедно с нас: Защо над 80% от българите остават верни на любим...
5345
4 зодии, които се раждат с мъдростта на възрастни хора Zodiac
4 зодии, които се раждат с мъдростта на възрастни хора
1627
Валежите спират навсякъде утре, но ще бъде мъгливо, с по-студени утрини Времето
Валежите спират навсякъде утре, но ще бъде мъгливо, с по-студени утрини
2144