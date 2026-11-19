Оспорван полуфинал лиши Горан и Рая от мечтите им за победа в първия семеен сезон на шоуто

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Джулиан и Светослав Бърканичков са първите сигурни финалисти в юбилейния сезон на "Фермата" 10 след нажежен полуфинален сблъсък с багатурците Рая и Горан. След равенство във физиечските изпитания на арената, баща и син надделяха в решаващия куиз с въпроси за България и фермерския живот с преднина от два верни отговора. Така двамата си осигуриха първото сигурно място на финала сред претендентите за голямата награда от 75 000 евро в понеделник, 23 ноември.

Горан вярваше до последно, че с дъщеря му имат реални шансове да спечелят първия семеен сезон на шоуто. Затова загубата беше особено тежка за багатуреца, който не успя да сдържи сълзите си. След края на участието си обаче той намери сили да признае: "Важното е, когато паднеш, да се изправиш и да продължиш".

Загубата на Рая и Горан рачувства както останали фермери, така и водещите на предаването. Кристин, съпругата на Тото каза през сълзи: "Вие оставихте в мен един невероятен спомен и едно изключително вълнение всеки път, когато ви гледах в битка, което никога няма да забравя. Благодаря!". С прегръдки и думи на взаимна обич и уважение, всички съфермери изпратиха Горан и Рая към портите на стопанството.

"Рая е на 19 години, скоро тя поема по своя път. Тази ферма ни беше така нужна, за да усетим последните мигове, в които сме толкова заедно. Всъщност никога не сме били толкова дълго време заедно!", призна Горан с насълзени очи. За него и дъщеря му участието се оказа много повече от състезание. Добротата и лъчезарното присъствие на Рая постепенно успяха да смекчат строгия нрав на баща ѝ, а общите изпитания ги сближиха по начин, който само животът във "Фермата" може да предложи.

Горан и Рая се раздадоха на Арената, но отстъпиха на опонентите си Снимка: bTV

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За Джулиан и Светослав пък пътят до финала беше част от много по-голяма битка. Баща и син влязоха в предаването с желанието да изградят липсващата връзка помежду си, а животът под един покрив постави крехките им отношения пред сериозни изпитания. Двамата трябваше да се опознаят в дълбочина, да преодолеят различията си и да се научат на взаимно доверие. В крайна сметка баща и син успяха да намерят баланса, като всеки отстъпи по малко от собствената си гледна точка, а сега освен възможността да спечелят голямата награда, те вече имат и нещо далеч по-ценно - шанс за ново начало като истински баща и син.

Баща и дъщеря се разделиха с мечтата за победата и голямата награда от 75 000 евро Снимка: bTV

Освен тях за големия финал се класират и Симона и майка ѝ Ивета. Двете получиха директен билет за решаващата битка, след като за дуелисти във втория полуфинал бяха посочени Виолета и Николай, които избраха Бисер и Мая за свои съперници в четвъртък вечер. Която двойка победи, отива на финал със Светослав и Джулиан, и Симона и Ивета в решаващата битка за 75 000 евро. Ключова роля за изхода на юбилейния сезон ще има и зрителският вот чрез гласуване в безплатното приложение bTV Plus.

Ивета и Симона са вторите финалисти в риалити шоуто Снимка: bTV

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