316 Снимка: Release Sofia Festival

През 2027 г. София става втората фестивална дестинация на Release Athens, един от най-големите и утвърдени музикални фестивали на Балканите. Създаден през 2016 г., днес той пренася своята успешна концепция, международен опит и разпознаваема идентичност в българската столица с новия проект Release Sofia, който ще се проведе на най-новата фестивална локация в София, Sofia Live Park, разположен в парка на летище "Васил Левски".

През последното десетилетие Release Athens се утвърди като едно от най-значимите музикални събития в региона и зае своето място на европейската фестивална карта. От създаването си досега фестивалът е посрещнал над 1 милион меломани и е представил повече от 260 артисти, сред които над 150 международни имена. На неговата сцена са се изявявали легенди и емблематични изпълнители от различни поколения и музикални жанрове като Arctic Monkeys, Massive Attack, Gorillaz, Moby, Iggy Pop, Pantera, Pulp, Slipknot, Nick Cave & The Bad Seeds, Limp Bizkit, Pet Shop Boys, Kylie Minogue, The Prodigy, Judas Priest, The Offspring, Duran Duran, London Grammar, Alice In Chains и Liam Gallagher, както и много други.

Стъпвайки върху концепцията и философията, които стоят зад него, Release разширява присъствието си на нов пазар. Зад тази стъпка стоят нови партньорства и амбицията да се създадат повече възможности за културен обмен и свързване на музикалните сцени в региона. Опирайки се на опита и експертизата, натрупани в Атина, Release Sofia ще среща на една сцена големи международни имена и български артисти, с амбициозна програма, мащабни продукции и високи стандарти във всеки един аспект на събитието.

Тази нова глава пренася историята, започнала с Release Athens, в съседна държава и открива нова перспектива за бъдещето на музиката на живо в нашата част на света. "Гръцките и българските фенове от години преминават границата, за да посещават концерти в съседната страна. Тази връзка вече съществува, Release Athens и Release Sofia просто ѝ дават дом.

За артистите това е реална възможност да достигнат до публика в част от Европа, която често остава извън фокуса на вниманието. За феновете това означава да гледат големи международни имена с мащаба и качеството на продукцията, които биха очаквали навсякъде по света. В крайна сметка всичко се свежда до най-доброто от музиката на живо и в двата града."- споделя Джон Мирабитас, изпълнителен директор на Release Athens Festival

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С появата на Release Sofia историята на един от най-разпознаваемите фестивални брандове в Гърция излиза извън националните граници и поставя началото на нова музикална връзка между две съседни столици. Два града, една споделена визия и още повече възможности музиката да събира хора, артисти и публики от различни държави.

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