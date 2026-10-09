Тя е категорична, че повече не би стояла в отношения, които я карат да се чувства зле

12029 Снимка: bTV

Счетоводителката Елеонора Кабакчиева, която се раздели с половинката си Кристиян по време на участието им във "Фермата", разказа по време на гостуването си в "Преди обед" какво се случва с живота ѝ след този драматичен момент, на който станаха свидетели всички участници в шоуто, а и зрителите на предаването.

По време на участието си във "Фермата", Елеонора многократно беше критикувана заради по-острите си коментари към "ергена" и начина, по който се държи с него в стопанството.

"Хората сме различни и понякога е трудно на човек да излезе от собственото си ежедневие и да влезе в обувките на другия, което е много важно", заяви Елеонора. "Не съжалявам за нищо, аз съм такава, аз съм темпераментна, много трудно е на човек да излезе на глава с мен. Съжалявам за някои неща, които съм казала и за тона си, но не мога да върна времето назад, мога да продължа само напред".

Като причини за раздялата им, Елеонора посочи в предаването, че Крис не е достатъчно инициативен, не се съобразява с останалите и няма лидерските качества, които самата тя притежава. По думите ѝ Кристиян е лаком, чака някой друг да действа вместо него, а общата му култура е на много ниско ниво.

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"Ако можех, щях да променя някои неща. За раздялата, тя нямаше как да се избегне, а когато си там, си различен, нещата ти се случват с много по-голям интензитет и сила, емоциите и чувства също. Така че най-вероятно аз пак щях да сложа този край. Съжалявам за това, че съм избухвала. Но аз съм го казвала, когато толкова неща са се натрупвали, ти губиш представата за това, че трябва да се отнасяш с уважение към ближния, към човека, който ти си избрал да стои до теб. Раздялата щеше да се случи така или иначе, защото аз осъзнах неща, които навън не ги бях видяла и осъзнала за този човек, това е причината да се случи там", допълва още счетоводителката.

Снимка: bTV

Тя обясни, че в "Ергенът" е виждала Крис не повече от 5 пъти за 15-20 минути, като истината за тях като хора дошла извън "Ергенът".

Елеонора сподели, че причината да не са живели заедно след шоуто, било, че той решил да замине за Бали, където прекарал доста време. Самата тя отчита като прибързано решението да приеме предложението за брак на Крис. "Може би не съм осъзнавала какво ме очаква оттам нататък. Но във "Фермата" си дадох много добра сметка за нещата. Дразнеха ме всички неща, които се бяха натрупали преди това. Той може да яде колкото си иска, но тук е много по-дълбоко. Там сме с още 20 човека, които се жалват, че нямат какво да ядат, че отслабват с по 10 килограма. Аз никога няма да сложа себе си пред тези 20 човека", сподели тя.

По отношение на пръстена Елеонора заяви, че той е бил даден за ремонт и тъй като с Крис не са се чували след тази случка, тя искрено не знае къде е този пръстен, но мисли, че е с него.

"Доколкото разбрах, той е продължил живота си доста бързо и успешно, има и човек до него, така че аз чувствам, че съм направила услуга на това момче да му дам свободата да продължи пътя си. За какво да го търся, след като не искам да му причинявам нещо, което хората си мислят, че му причинявам", заяви още защитничката на животни на въпроса защо не му се обади.

Самата тя все още няма човек до себе си и призна, че нова връзка ще се случи много трудно. "Взех си поуки за себе си, взех си поуки и за живота, най-вече, че съм стояла в отношения, които са ме карали да се чувствам аз зле и това се е отразило на човека до мен. Никога повече не бих направила тази грешка, да правя съществени компромиси със себе си, това не води до нищо добро. И то се видя на екран. Трябва да си създадеш граници. Аз вътре се чувствах подтисната и нещастна и си го изкарвах на най-близкия човек", заяви Елеонора.

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