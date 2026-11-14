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Самоличността на четвъртия таен Предател в "Traitors: Игра на предатели" по bTV вече е известна. Актьорът Емил Марков бе избран с разговор по телефона от водещия Владимир Карамазов и се присъедини към вече известните "трейтъри" - Милен Керемедчиев, Нанси Карабойчева и Крис Макаров по време на втория им таен конклав. "Играта е пълна с неочаквани обрати. Но вярвам, че ще се справя", сподели Марков, след като разбра, че ще е сред участниците, които ще дърпат конците във втория сезон на играта.

ТВ мания

Сутринта в Двореца на тайните започна с ново "убийство". След втория таен конклав на Предателите стана ясно, че от играта е отстранен Йордан Крачунов. Георги Братоев се притесни, че жертва може да е станал брат му Валентин, но появата му с последната група разсея страховете му. "Най-вероятно съм започнал да душа, където не ми е работата. Но във всички случаи за мен играта приключи днес", заяви Крачунов при напускането си.

В поредното предизвикателство Праведни и Предатели трябваше да откриват скрити златни монети, вързани по двойки, и да отгатват отговорите на въпроси, предварително зададени от Предателите. Сред тях бяха кой е най-подценяваният играч и кой най-лесно се поддава на манипулация. Участниците спечелиха нови 5000 евро за общия фонд, който достигна 22 000 евро.

На последвалата кръгла маса основните подозрения се насочиха към Мария Чакърдъкова. Наум Шопов бе сред най-активните в обвиненията срещу нея, а въпреки несъгласието на Стоян и Михаела, певицата получи 12 гласа и напусна играта. Разкритието, че е Праведна, предизвика поредно недоволство сред участниците. "Щастлива съм, че дори за толкова кратко успях да изживея това нещо. Явно емоционално още не съм готова за такъв тип игри, защото в случая аз сама си се наиграх, не контролирайки собствените си емоции", сподели през сълзи Чакърдъкова.

Предателите във втория сезон на "Traitros: Игра на предатели“ - Милен Керемедчиев, Нанси Карабойчева и Крис Макаров и Емил Марков
Предателите във втория сезон на "Traitros: Игра на предатели“ - Милен Керемедчиев, Нанси Карабойчева и Крис Макаров и Емил Марков Снимка: bTV

Йордан Краучнов е вторият участник, който предателите изгониха от играта
Йордан Краучнов е вторият участник, който предателите изгониха от играта Снимка: bTV

Йордан Краучнов вече не е част от играта
Йордан Краучнов вече не е част от играта Снимка: bTV

Поредното погрешно прогонване изостри конфликтите в Двореца. Георги Братоев влезе в остър спор с Наум и Теа, а подозренията се насочиха към все повече играчи. На новия таен конклав Предателите обсъдиха следващата си жертва. Крис предложи да отстранят Валентин, но Нанси се противопостави с аргумента, че така ще загуби важен съюзник.

В поредната игра в шоуто участниците бяха разделени на двойки
В поредната игра в шоуто участниците бяха разделени на двойки Снимка: bTV

Скандали и обвинения белязаха и втората кръгла маса в "Traitros: Игра на предатели“
Скандали и обвинения белязаха и втората кръгла маса в "Traitros: Игра на предатели“ Снимка: bTV

Мария Чакардъкова се раздели със сълзи с играта "Traitros: Игра на предатели“
Мария Чакардъкова се раздели със сълзи с играта "Traitros: Игра на предатели“ Снимка: bTV

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