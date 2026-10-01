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Нова локация, нови играчи и нови тайни - "Traitors: Игра на предатели" се завръща с втори сезон, който ще пренесе участниците в атмосферата на двореца "Евксиноград", където ги очаква магнетичният водещ на играта - Владо Карамазов. Именно там те ще трябва да изградят съюзи, да разпознаят съперниците си и да направят най-трудния избор - на кого да се доверят и кого да заподозрат в предателство.

ТВ мания

Този сезон в двореца ще се срещнат хора с различни характери, истории и стратегии, но всички те имат една обща цел - да останат в играта възможно най-дълго. Всяка задача ще им носи финансов стимул и път към натрупване на награден фонд, чийто максимален размер е 75 000 евро. Но в "Traitors" нищо не е такова, каквото изглежда, а зад всяка усмивка може да се крие следващият ход на един от Предателите.

Кои са първите петима участници, които ще влязат в двореца Евксиноград?

Писател, сценарист, актриса, певица, текстописец - Ваня Щерева трудно се побира в едно определение. Завършила е актьорско майсторство в класа на проф. Стефан Данаилов, но в последствие музиката, литературата и телевизията се превръщат в различни сцени за нейното най-силно оръжие - разказването на истории.

Директна, наблюдателна и със силно чувство за самоирония, Ваня не се страхува да провокира и трудно остава незабелязана. Като актриса тя знае как да влиза в роля, а като сценарист - как да предусеща следващия ход.

"Нямам стратегия в предаването и никакви очаквания. Това, което очаквам, е да видя дали мога да бъда толкова спокойна, уютна и предразполагаща в играта, каквато съм в живота".

С близо 1 милион последователи, автор на 10 книги и една от най-разпознаваемите фигури в българското онлайн пространство - Емил Конрад е сред хората, които превърнаха създаването на съдържание в професия още преди думата "инфлуенсър" да стане част от ежедневния ни речник.

Свикнал да споделя открито ежедневието и мислите си, в "Traitors: Игра на предатели" Емил ще попадне в свят, в който откровеността невинаги е най-сигурната стратегия. Тук всяка дума може да породи съмнение, а всяко мълчание - подозрение. И докато в социалните мрежи той знае как да печели симпатиите на своите последователи, в двореца на тайните той внимателно ще трябва да прецени на кого може да се довери.

 "Очаквам да науча дали съм се научил на това да бъда търпелив. Влизам в играта, за да се предизвикам и да изнервя всички".

Оперна певица, автор и артист - Мила Михова е сред ярките лица на съвременното поколение оперни изпълнители. Завършила е Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" при Дарина Такова и е специализира в Националната академия "Санта Чечилия" в Рим.

На сцената Мила влиза в различни образи, но в "Traitors: Игра на предатели" ролите няма да се играят под светлините на прожекторите, а в сянката на съмнението и недоверието.

"Малко ме е страх от игрите. Мисля, че има много неща, които ще разбера за себе си в тази игра. Аз съм много шумна, но умея да спазвам дистанция и да наблюдавам отстрани."

Спортист, IT специалист и победител в романтично риалити - Йордан Крачунов е човек, за когото спортът и адреналинът са неизменна част от живота. От дете ежедневието му преминава през плуване, бойни изкуства и американски футбол, а по-късно открива голямата си страст към културизма. През 2024 г. животът му се преобръща на 180 градуса след тежка катастрофа с мотор, след която прекарва 17 дни в кома и губи единия си крак. Това обаче не го отказва от спорта и стремежа постоянно да надскача собствените си граници.

Йордан знае какво е да участваш в риалити и да стигнеш до самия му край като победител. В двореца на тайните обаче той ще трябва да се подготви за съвсем различна битка - тази на доверието, в която най-трудно е да разбереш кой всъщност е на твоя страна.

"Аз съм искрен човек и смятам, че това е моето оръжие. Мога да пазя тайна, колкото е необходимо. Или си първи, или си последен."

Четирикратен олимпиец и едно от най-успешните имена в историята на българския сноуборд - Александра Жекова достига 17 пъти до подиума за Световната купа, записва три победи и представя България на четири зимни олимпийски игри.

След края на състезателния си път тя насочва опита си към психологията и днес е спортен психолог и сертифициран коуч. На пистата е свикнала да следи движението на съперниците си и да взема бързи решения. Но в "Traitors: Игра на предатели" тя ще трябва да наблюдава не траектории, а поведението на хората около себе си, докато внимателно проправя собствения си път между доверието и съмнението.

"Най-често хората грешат за мен и очакват да съм доста съревнователна, но аз много се промених и работя върху себе си. Искам да съм полезна на хората и да давам смисъл. Аз съм играч, който може да има много лица."

Това са само първите петима от участниците, които ще се изправят пред изпитанието "Traitors: Игра на предатели". Кои ще бъдат Праведни и кои ще получат най-опасната роля в играта - тази на Предателите, ще стане ясно с началото на новия сезон - на 30 октомври в 20:00 ч.

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