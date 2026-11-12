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С наближаването на 2027 г. сценичните хонорари на известните турски изпълнители за новогодишната нощ станаха обект на широк интерес, пишат турските медии. Според информация, публикувана в местни вестници, за трима от популярните изпълнители е станало известно, че ще получат по близо 450 000 евро за еднократно участие, пише БТА.

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Известните сред свои почитатели и в България Кенан Доуглу, Ебру Гюндеш и Махсун Кърмъзъгюл ще вземат за новогодишното си участие по 25 милиона лири (448 500 евро), пише вестник "Йеничаг".

След трите най-популярни имена изданието посочва и примери с други изпълнители, като уточнява, че за новогодишната нощ възнагражденията като цяло варират между 12,5 милиона лири (224 250 евро) и 25 милиона лири (448 500 евро).

В челните позиции на списъка се нареждат също Йълдъз Тилбе и Хадисе с хонорари от по 22,6 милиона лири (405 500 евро). Двете изпълнителки ще имат участия в новогодишната нощ в признатата само от Турция Севернокипърска република.

Очаква се поп изпълнителят Едис, който ще излезе на сцена в Истанбул, да спечели 20 милиона лири (358 800 евро), като за същата сума са се споразумели и Ханде Йенер, и Гюлшен.

Сред "по-скромно възнаградените" според изданието се нареждат Фунда Арар Джандан Ерчетин и Сълъ Генчоглу, които ще получат по 224 250 евро за участие в празничната нощ.

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