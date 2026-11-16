Foo Fighters за първи път в България
Групата излиза на 30 юни 2027 г. на Националния стадион "Васил Левски" в София
"Невъзможно е да не те повлече енергията на концерт на Foo Fighters. Разтърсващите рифове и вдъхновяващите текстове на групата носят онова пречистващо изживяване, което само музиката на живо може да даде. Лесно е да се разбере защо Foo Fighters са си спечелили славата на една от най-стабилните концертни банди в света." - Liverpool Echo "Три часа отлетяха във вихър от хитове на пълни обороти." - The Times
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Foo Fighters идват в България за първи път по покана на Fest Team. На 30 юни 2027 г. групата излиза на Националния стадион "Васил Левски" в София с Take Cover, най-мащабното турне в историята си. Софийската дата е част от концертите на Foo Fighters в Европа и Великобритания през лятото и есента на 2027 г. Те започват на 9 юни в Рейкявик и завършват на 18 септември в Дъблин, а на 9 и 11 септември групата се връща за две вечери на стадион Wembley в Лондон.
Foo Fighters току що завършиха северноамериканската част на турнето Take Cover за 2026 г. С нея групата представи "три часа рок безумие и празник" (The New York Times) пред най-многобройната си публика досега в Торонто, Чикаго, Филаделфия, Вашингтон и други градове. В момента Foo Fighters са на турне в Австралия и Нова Зеландия, където The Sydney Morning Herald похвали концерта им в Сидни за неговата "сурова енергия и интензивност".
През 2027 г. Dave Grohl, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear, Rami Jaffee и Ilan Rubin продължават с тричасовите си рокендрол маратони, в които звучат класиките на Foo Fighters, по-рядко свирени песни и неочаквани изненади.
В София специални гости на Foo Fighters са Slowdive и Reclus.É. Slowdive са сред най-големите имена в шугейз музиката. Rachel Goswell, Neil Halstead, Christian Savill, Nick Chaplin и Simon Scott стоят зад плътния, потопен в reverb китарен звук, който печели все по-млада публика и продължава да влияе на нови поколения музиканти. Петият им студиен албум е "everything is alive" (2023). Reclus.É е проект на Daniel P Carter and Soren Bryce, кръстен на френския географ анархист Élisée Reclus. Музиката им събира напрегнатата острота на Fugazi и The Sound, звънливите китари на Stone Roses, студената пищност на The Cure и бясното темпо на Bad Brains, а в центъра стои гласът на Сорен.
Предварителната продажба за членовете на Fest Club започва в четвъртък, 19 ноември, в 10:00 ч. Билетите за концерта на Foo Fighters в София стартират от 66 евро и са в масова продажба от петък, 20 ноември, в 10:00 ч. в мрежата на ticketstation.bg. Повече информация има на foofighters.com и festteam.bg.
Дати от турнето Take Cover в Европа и Великобритания през 2027 г.:
Юни
9 юни - Рейкявик, Исландия, Nýja-Laugardalshöll *
12 юни - Хелзинки, Финландия, Olympic Stadium *
15 юни - Копенхаген, Дания, Valbyparken *
17 юни - Дюселдорф, Германия, Merkur Spiel-Arena *
19 юни - Верхтер, Белгия, Werchter Parklife ***
22 юни - Берн, Швейцария, Stadion Wankdorf @
25 юни - Флоренция, Италия, OPEL Firenze Rocks #
27 юни - Загреб, Хърватия, INmusic Festival ##
30 юни - София, България, Национален стадион "Васил Левски" $
Юли
2 юли - Атина, Гърция, Ejekt Festival @@
Септември
9 септември - Лондон, Великобритания, Wembley Stadium %
11 септември - Лондон, Великобритания, Wembley Stadium ^
14 септември - Дарлингтън, Великобритания, The Darlington Arena &
16 септември - Единбург, Великобритания, Scottish Gas Murrayfield Stadium +
18 септември - Дъблин, Ирландия, Croke Park **
* специални гости: The Hives
@ специални гости: Nothing But Thieves
# специални гости: Queens of the Stone Age и Fat Dog
## специални гости: Slowdive и Florence Road
$ специални гости: Slowdive и Reclus.É
@@ специални гости: Architects и Frenzee
% специални гости: Garbage и Reclus.É
^ специални гости: St. Vincent и Florence Road
& специални гости: St. Vincent и Yard Act
+ специални гости: Garbage и The Vaselines
** специални гости: Garbage и Florence Road
*** специални гости: Iggy Pop, The Hives, Violet Grohl, Florence Road и Alice Mae