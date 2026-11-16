Снимка: Palms Bet Гръцки страсти и български хитове: Тони Стораро отпразнува 50-ия си юбилея с пълна зала

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Тони Стораро взриви "Арена София" с най-големите си хитове и грандиозно шоу, което накара хиляди фенове да пеят и танцуват повече от три часа. На 13 ноември обичаният изпълнител отпразнува своя 50-годишен юбилей с впечатляващ концерт, изпълнен с вълнуващи изненади и неочаквани музикални срещи. Събитието, подкрепено от Palms Bet като генерален спонсор, превърна празника на Стораро в мащабно музикално шоу с участието на едни от най-любимите на българската публика изпълнители.

Снимка: Palms Bet

Заедно с Тони Стораро на сцената излязоха едни от най-големите имена на българската музика, сред които Глория, Софи Маринова, Емилия и двамата му синове - Фики и Емрах. Сред специалните гости бяха още гръцкият изпълнител Аристос Константину и певицата Сарина Крос.

Един от най-вълнуващите моменти настъпи с появата на легендарната Йорданка Христова. Двамата с Тони Стораро изпълниха за първи път заедно на сцена емблематичния си дует "Прости", записан преди цели 21 години. След изпълнението певицата върна публиката назад във времето с любопитен разказ за запознанството им. Всичко започнало през 2005 г., когато Йорданка Христова гостувала в радио, за да сподели спомените си за големия Емил Димитров след кончината му. Сред слушателите, които се включили по телефона, за да изразят своята почит към него, бил и Тони Стораро. Когато водещата я попитала дали е разпознала гласа му, тя отвърнала с усмивка: "Как няма да го позная? Този тембър не може да се сбърка!". Историята предизвика смях и бурни аплодисменти в залата, а повече от две десетилетия по-късно двамата артисти отново доказаха, че музиката не познава жанрови граници.

Снимка: Palms Bet

Специално място в спектакъла имаше гръцката музика. Тони Стораро бе съпроводен от 17 музиканти от бенда на покойния Василис Карас, които придадоха неповторимо звучене на любимите му песни. Изпълнителят отдаде почит на гръцката легенда с някои от най-обичаните му хитове, а атмосферата в залата се доближи до тази на автентично гръцко бузуки, за което допринесе и специална изненада от Palms Bet. По време на гръцките изпълнения момичетата на бранда се появиха на сцената с подноси, от които полетяха карамфили към певеца. Жестът пресъздаде популярна гръцка традиция, при която цветята са символ на възхищение и уважение към артистите, и превърна изпълненията в още по-колоритно преживяване.

Сред приятните изненади бе и изявата на беквокалистката Иви, на която Тони Стораро предостави възможност да излезе на преден план. С изпълнението си на народната песен "Катерино моме" тя получи своя специален момент под светлините на прожекторите и трогна зрителите.

Снимка: Palms Bet

Наред с грандиозното шоу, концертът включи и истински лични моменти, когато още в началото Тони Стораро покани на сцената своите внуци. Особено трогателна беше появата на малката Еслем, която се включи отново по-късно със спонтанен танц по време на песента "За една жена", посветена на съпругата му Вилдан. Кулминацията на семейния празник дойде с впечатляваща торта във формата на числото 50, украсена с червени рози. Певецът отново покани внуците си на сцената, както и съпругата си, за да духнат заедно свещичките и да споделят един от най-емоционалните моменти на вечерта.

С напредването на вечерта в арената се завихри огромен купон - хиляди гласове пееха любимите хитове на Тони Стораро, публиката танцуваше, а енергията между сцената и залата не стихна до последните изпълнения.

Снимка: Palms Bet

С подкрепата си за юбилейния концерт Palms Bet като генерален спонсор компанията посрещна феновете със специални активности и изненади в обособените си зони. Пространствата привлякоха голям интерес, а посетителите имаха възможност да се забавляват и да получат подаръци.

С бурни аплодисменти, песни и танци Тони Стораро получи най-ценното признание - това на публиката, която дори след края на концерта продължи да скандира с надеждата шоуто да продължи.