257 Източник: IGM

След 15 години присъствие на българското Черноморие Hacienda Beach излиза на международната сцена. На 15 ноември Hacienda Attitude Dubai събира своята общност в Dubai Harbour, а всички места за събитието вече са разпродадени. Партньорството с Addmind отваря възможност за поредица от събития и дългосрочно присъствие на бранда в Дубай.

София- 10.11.2026- Клуб Hacienda Beach отваря нова глава в развитието си. На 15 ноември 2026 г. Hacienda Attitude Dubai ще събере в Dubai Harbour дългогодишни приятели на бранда и нови почитатели от международната бизнес и творческа общност. Интересът към събитието е изключително голям - всички места вече са продадени, а сред гостите се очакват публични личности, представители на бизнеса в Дубай и утвърдени български предприемачи.

Домакин на вечерта ще бъде Studio A - пространството, известно като Green Room на Ushuaïa в Dubai Harbour. Частният клуб е разпознаваем със своите ексклузивни събития с покани и внимателно подбрана публика. Атмосферата му го превръща в естествена сцена за Hacienda и нейната общност.За екипа това е много повече от еднократно събитие. То е следваща стъпка в развитието на бранд, който вече 15 години изгражда своя характер на българското Черноморие и търси нови начини да свързва хората чрез музиката и споделените преживявания.

"Хората по целия свят очакват да бъде различно, да бъде ново. За нас е важно да даваме на нашата публика нови поводи да се събира. Вярваме, че характерът, който отличава Hacienda в България, може да намери своите хора навсякъде по света", казва Димитър Тодоранов, собственик и арт мениджър на Hacienda Beach.

Изборът на Дубай не е случаен. Градът привлича активни и предприемчиви хора от цял свят - личности с амбиция да създават, да развиват бизнес и едновременно с това да се наслаждават на живота. Именно тази енергия е близка до философията на клуба.

Източник: IGM

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"В Дубай виждаме концентрация на хора от целия свят, които имат амбиция, работят много, но умеят и да се забавляват. Разпознаваме се в тях. Харесва ни тази нагласа - да вярваш в една идея и да имаш смелостта да я реализираш. Със същото усещане започнахме Hacienda преди 15 години", споделя Тодоранов.

Hacienda Attitude Dubai се реализира в партньорство с Addmind - международна група в сферата на ресторантьорството и развлекателната индустрия, зад която стоят редица разпознаваеми брандове в Дубай. Сътрудничеството създава възможност за развитие на по-мащабна концепция, която да надхвърли рамките на едно събитие.

"В Addmind срещнахме партньори, които оценяват нашия професионализъм и разбират какво искаме да създадем. Заедно обсъждаме възможността да изградим устойчива платформа за музика и забавление в Дубай - с поредица от събития, собствен характер и общност около тях", допълва той.

Източник: IGM

Hacienda Attitude Dubai стъпва и върху опита на Leave by 10 - един от актуалните парти формати в Дубай. В неговото развитие участва и Стоян Ангелов, който е част от партньорския екип на Hacienda за настоящото събитие. В основата на концепцията на Hacienda стои една проста философия: истинското забавление изисква участие. Важни са не толкова имената в списъка с гости, колкото хората на дансинга - тези, които танцуват, общуват и създават атмосферата на вечерта.

"Интересът на популярни личности и успешни хора от бизнеса ни прави много щастливи, но няма да промени отношението ни. За нас най-важни винаги ще бъдат хората, които умеят да се забавляват, да танцуват и да създават настроение около себе си. Те винаги ще бъдат с предимство. Именно те са нашите ВИП гости", споделя Тодоранов.

Тази философия определя и отношението на бранда към музиката и артистите. Най-важна е връзката между DJ пулта и дансинга - способността да усетиш публиката и да създадеш преживяване, което кара хората да останат заедно.

"Няма нужда от излишни фойерверки, от мистерия около "тайни" партита или от сложни обещания. Можем да го кажем честно и ясно: събираме хората чрез музиката. Искаме тя да ги прави щастливи и да ги кара да танцуват", допълва той.

Развитието на Hacienda извън летния сезон е продиктувано и от желанието на самата публика. След успеха на новогодишното парти през 2025 г. и последвалите срещи обратната връзка към екипа е категорична - хората искат повече поводи да се събират през цялата година.

"Хората буквално ни казаха: "Правете повече партита". Искат простор, високи тавани, хубава музика и повече време заедно. Чухме ги. Според нас част от клубния живот в България в момента е станал твърде монотонен. Това ни мотивира да търсим нови пространства и да развиваме различни формати", разказва Тодоранов.

Следващата голяма среща на Hacienda Beach в София ще бъде новогодишното парти в Ozone - на 28-ия етаж на Grand Hotel Millennium Sofia. Интересът вече е налице, а списъкът с чакащи се оформя още преди отварянето на резервациите.

"Този интерес ни радва, но няма да спрем да търсим нови лица за нашата общност. Хора, които са активни, създават, общуват и усещат пулса на живота и музиката. Които са отворени към нови хоризонти и идват с желание да споделят нещо от себе си. Искаме всеки да си тръгне с ново приятелство, с хубава история и с частица от късмета, който Hacienda носи. Защото вярваме, че срещите там не са случайни", споделя Тодоранов.

Международното развитие на Hacienda няма да се ограничи само до Дубай. Екипът работи по концепции за събития на различни места в Европа и отвъд нея, както и по нови проекти за София и българското Черноморие. Общото между всички тях ще бъде характерът на Hacienda - свободата, музиката и усещането за принадлежност към общност, в която можеш да се почувстваш сред приятели дори когато за първи път срещаш хората около себе си. "Ще продължим да се променяме и да търсим места и хора, които разбират забавлението като участие. Светът минава през кризи, но точно в такива моменти има смисъл да създаваш, да бъдеш смел и да предложиш нещо различно. За Hacienda кризата е възможност да се развиваме", обобщава Димитър Тодоранов.

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