Тази сряда, 11 ноември, в София - една силна хардкор и алтернативен метъл вечер

92 Снимка: Fest Team

Тази сряда ще посрещнем хардкор легендите от Кънектикът Hatebreed, заедно с Life of Agony, а преди тях на сцената ще се качи родната банда Last Hope. Концертът ще се проведе на малката сцена на Vidas Art Arena в София, а последни билети за концерта ще откриете в мрежата на Ticket Station на цена от 55 евро.

Следващата сряда, 11 ноември, вечерта ще започне в 19:00 ч. с българите от Last Hope - едно от най-разпознаваемите имена на родната хардкор сцена. Със своите безкомпромисни лайв изпълнения групата отдавна е част от европейския ъндърграунд, а зад гърба си има общи сцени с имена като Agnostic Front, Madball, Anthrax и Knocked Loose. В 19:55 ч. на сцената се качват Life of Agony, група, която от началото на 90-те години изгражда собствено звучене на пресечната точка между алтернативния метъл, хардкора и рока.

Съчетавайки суровата енергия на хардкора с мелодичността и емоционалната дълбочина на алтернативния рок, музикантите продължават да привличат слушатели от различни поколения. Хардкор легендите Hatebreed излизат на сцената в 21:25 ч. с повече от три десетилетия история зад гърба си. През това време бандата утвърждава своя разпознаваем звук, съчетаващ хардкор и метъл в експлозивна комбинация от тежки рифове, агресивна енергия и текстове за устойчивост, самодисциплина и преодоляване на трудностите. През 2025 г. групата представи първата си нова музика от пет години насам със сингъла Make the Demons Obey, а в момента работи по следващия си студиен албум.

На 11 ноември публиката в София ще има възможност да види на една сцена три банди от различни поколения на тежката музика. От безкомпромисната мощ на Hatebreed през емоционалната дълбочина на Life of Agony до експлозивната енергия на Last Hope, вечерта ще бъде среща с артисти, оставили своя отпечатък върху тежката музикална сцена.

Снимка: Fest Team

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Билетите за концерта са в продажба в мрежата на Ticket Station на цена от 55 евро и може да ги намерите тук. Събитието ще откриете тук.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.