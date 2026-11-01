Идеята за костюма ѝ хрумнала миналата година, когато решила да се преобрази в собствената си лява ръка, с дълъг червен маникюр, пръстен на палеца, годежния си пръстен и сватбената халка

4855 Снимка: АР/БТА

Хайди Клум претърпя кървава трансформация, за да се превърне в голяма, зловеща отрязана ръка за ежегодното си парти за Хелоуин в Ню Йорк, 25 години след като започна да организира това събитие, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

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Клум беше неузнаваема – виждаха се само очите и устата ѝ, от която капеше кръв, докато подаваше езика си. В горната част на ръката имаше висящи от нея части. Тя беше заобиколена от група помощници, облечени в изцапани с кръв защитни костюми.

Идеята за костюма ѝ хрумнала миналата година, когато решила да се преобрази в собствената си лява ръка, с дълъг червен маникюр, пръстен на палеца, годежния си пръстен и сватбената халка, информира Асошиейтед прес.

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"Погледнах ръката си и си помислих: "Мисля, че някак си бих могла да се превърна в нея", каза Клум.

Супермоделът стана хит в интернет през 2022 г., когато пристигна за партито на Хелоуин, висяща на края на рибарска корда, облечена в костюм на пълзящ червей.

През изминалите години Клум се е появявала облечена като Медуза от гръцката митология, паун, герой от "Трансформърс" с височина 2,4 метра, върколак от музикалния клип Thriller на Майкъл Джексън, клонинг, придружен от няколко свои двойнички, Кали – многоръката индуистка богиня на смъртта и унищожението, припомня Асошиейтед прес.

Хайди Клум разказа, че тази година й отнело между пет и шест часа да облече костюма си във формата на ръка, но за изработването му било необходимо много повече време. По-рано през деня тя публикува загадъчни снимки в Инстаграм, докато на лицето ѝ поставяха окървавени протези.

"Безспорно най-трудното е да го нося", каза Клум. "Доста е тежък".

Съпругът ѝ - музикантът Том Каулиц, не присъстваше на партито тази година, тъй като е на турне. Но детайлите от костюма ѝ включваха татуировка с името му на безименния пръст. "Малко от Том е с мен", каза Клум, цитирана от Асошиейтед прес.

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