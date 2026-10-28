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Само седмица след като Бисер и Мая ги отстраниха от състезанието, щангистките Кристияна и Румяна отново се появиха пред портите на "Фермата" с надежда за втори шанс. Двете явно не са скучали извън стопанството.

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Още при пристигането Румяна гордо показа с какво се е сдобила през краткото време, в което е била навън - татуировка на дясното си бедро "Фермата. Кръвта вода не става". "Изживяването е уникално и реших да си го запазя завинаги", обясни доволно спортистката.

Завръщането на щангистките определено има доста ироничен привкус. Докато бяха във "Фермата", майка и дъщеря не пропускаха удобен случай да разкритикуват остро Бисер и Мая, за това, че преди време двамата приеха предложението да се върнат в играта, след като отпаднаха в дуел от Ивайла и Божидара Бакалови.

Още тогава Кристияна и Румяна категорично заявяваха, че никога не биха постъпили по такъв недостоен начин. Сега обаче се оказва, че щангистките с радост прегръщат същата възможност, която доскоро заклеймяваха с цветущи епитети.

Новата татуировка на Румяна, която тя гордо показа на всички
Новата татуировка на Румяна, която тя гордо показа на всички Снимка: bTV

Кристияна и Румяна не са единствените, които ще получат втори шанс. Още четири елиминирани двойки ще прекрачат отново прага на стопанството: Сузи и Мира, Ива и Стоян, Таня и Мартин, както и Симеонка и Пламена. Петте тандема ще влязат временно като ратаи и ще останат в тази роля, докато пълноправните фермери не изберат коя двойка заслужава да продължи състезанието. За другите четири участието приключва окончателно.

Бившите участници се върнаха в Стопанството като една от двойките ще получи шанса да се върне обратно в състезанието
Бившите участници се върнаха в Стопанството като една от двойките ще получи шанса да се върне обратно в състезанието Снимка: bTV

В последната седмица "Фермата" влезе в нов етап - пътят към финала. В стопанството влизат в сила и нови правила - фермер на седмицата вече няма да има, а управлението ще бъде колективно. Това ще сложи край на досегашния ред и временното примирие което доскоро царуваше във "Фермата", а отношенията в стопанството явно ще бъдат поставени на нови изпитания.

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