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Според създателя на сериала "Двама мъже и половина" Чък Лори, Хю Грант е отказал хонорар от 750 000 долара на епизод - при това с четиридневна работна седмица - за да заеме мястото на Чарли Шийн.

В новите си мемоари, озаглавени "Sitcom", Лори разкрива, че 66-годишният британски актьор внезапно се отказал от изгодното предложение. 73-годишният продуцент, който в книгата си коментира и внезапното напускане на Ана Фарис от сериала "Мама", не таи лоши чувства към Грант - актьор, известен с това, че подбира ролите си изключително внимателно.

"Предполагам, че той е преценил, че това не е добър ход за кариерата му", споделя Лори пред списание People. "Парите са били на заден план спрямо нуждите и изискванията му като актьор и творец."

Наричан "Кралят на ситкомите" - човекът, създал още хитовете "Теория за Големия взрив", "Младият Шелдън" и "Методът Комински" - Лори прави предположение за мотивите на Грант.

"Бих казал, че той заслужава аплодисменти - човекът, който е казал: "Знаете ли какво? Парите са страхотни, но не заради тях съм тук. Не заради това се занимавам с актьорство", обяснява Лори. "Играя, защото обичам да играя, а предизвикателството на актьорската игра е нещо, което" - тук правя предположение - "за мен има по-голямо значение от хонорара."

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През 2011 г. Грант е бил на крачка от подписването на договора, след като Лори и неговият съавтор Лий Арънсън написват примерни сцени, които отразяват комедийния му образ.

В момента, в който сделката е била пред финализиране, Хю внезапно напуска стаята и става неоткриваем, разкрива Лори в книгата. Представител на британеца по-късно уведомил продуцентите, че се отказва от участия.

Оригиналният състав на "Двама мъже и половина" - Чарли Шийн, Джон Крайър и Ангъс Т. Джоунс Снимка: Getty images

Най-големият страх на звездата от "Наистина любов" било снимането пред публика в студиото, въпреки че Лори предложи да премахне присъствието на хора и вместо това да използва записан смях.

След отказа на Грант, Чък Лори решил, че с дългогодишния ситком на CBS е приключено. Но тогава се появил Аштън Къчър и - въпреки първоначалните опасения на продуцента, че е твърде млад за ролята, актьорът напълно го убедил, че е подходящ.

Къчър се присъединява към актьорския състав в ролята на интернет милиардера Уолдън Шмид, редом до титулярите Джон Крайър и Ангъс Т. Джоунс, което позволява на сериала да продължи още четири сезона, преди да приключи окончателно през 2015 г.

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