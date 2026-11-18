DARA, Мария Илиева, MEDI и Мастър Лечев взимат последни драматични решения, за да изберат по трима полуфиналисти

1261 Източник: bTV Media Group

След трудните решения и тежките раздели на вокалните двубои 32-ма участници продължават напред в нокаутите на "Гласът на България".

Следващият напрегнат етап в надпреварата за титлата и наградата от 30 000 евро стартира на 22 ноември от 20 часа. В него елиминациите продължават още по-зрелищно, а на треньорите DARA, Мария Илиева, Иван Лечев и MEDI им предстоят като за последно драматични избори как да подредят отборите си преди полуфиналите на живо. На тях има място само за 12 изпълнители, а щафетата за съдбоносни решения преминава в ръцете на зрителите.

Мастър Лечев, DARA, Мария Илиева и MEDI влизат в нокаутите с по осем участници в отборите си, но разполагат само с три места за полуфиналисти. В тази фаза предстои гласовете да излязат индивидуално на сцената, като всеки от тях сам ще избере песента, с която да отправи свое лично послание чрез музиката. В центъра на нокаутите ще бъдат трите горещи стола за всеки отбор.

След всяко изпълнение треньорът ще трябва да реши дали изпълнителят заслужава място на някой от тях или участието му в надпреварата приключва. Дори заемането на стол обаче не гарантира място на полуфинала. Всяко следващо изпълнение може да доведе до разместване и до раздяла с глас, който само минути по-рано е бил сред фаворитите.

Отбор DARA Източник: bTV Media Group

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Отбор Лечев Източник: bTV Media Group

На 22 ноември зрителите ще проследят изпълненията от първите два отбора - тези на Мария Илиева и MEDI, и ще станат свидетели на окончателните решения на треньоритe. В края на вечерта ще стане ясно кои шестима гласове ще направят следващата голяма крачка към титлата и за кои музикалното приключение ще приключи.

Отбор Мария Източник: bTV Media Group

На 29 ноември през същото изпитание ще преминат и другите два отбора и треньорите им - DARA и Иван Лечев. Тогава ще стане ясен пълният състав на 12-те полуфиналисти в сезон 12 на "Гласът на България".

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