Американската група пристига за първи път в България за голям концерт на 30 юни 2027 г. на Стадион "Васил Левски"

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"Нямам търпение да ви видя през юни!", това каза в специален разговор за Dir.bg барабанистът на американската рок група Foo Fighters Илан Рубин за предстоящия им концерт в България. Това ще е първото гостуване на бандата у нас, като концертът ще бъде на 30 юни на Националния стадион "Васил Левски". Специални гости ще са музикалният проект Reclus.É и английската рок банда Slowdive.

Осем месеца преди Foo Fighters да стъпят за първи път на българска сцена като част от турнето си Take Cover, Илан Рубин открехва вратата зад това какво се крие зад работата му с легендарния Дейв Грол, за песните на рок групата и защо в днешно време музикантите са част от повече от един проект.

Бандата, създадена от Дейв Грол, първоначално започва като солов проект след смъртта на Кърт Кобейн и разпадането на Nirvana, където Грол е барабанист. След издаването на първия си самостоятелен албум Foo Fighters през 1995 г. Грол събира други музиканти и създава едноименната група. 30 години по-късно към тях се присъединява настоящият барабанист на Foo Fighters - Илан Рубин.

Роден в Сан Диего, Калифорния, Рубин има богат опит за годините си - още през 2006 г. става част от създадената в Уелс група Lostprophets, а през 2009 г. се присъединява към известната индъстриал рок банда Nine Inch Nails, където идва на мястото на Джош Фрийз. Рубин записва и барабаните за четвъртия едноименен албум на Paramore през 2012 г.

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Въпреки че не смята, че всеки музикант трябва да има солов проект, самият той прави такъв още през 2008 г. под името The New Regime. За него обаче това се явява като отдушник. "Това е начин да изкараш нещо друго, което може да не получаваш, докато си в група", казва Илан.

Така се получава и при него - когато създава проекта, той започва постепенно да записва първо барабани като неговите първи инструменти, после китара, бас, пиано. "Осъзнах, че мога да направя всичко, за да започна група, но не пея, което е най-важното. Затова започнах и да пея, за да мога да пиша собствените си песни", допълва още артистът. Така The New Regime се превръща в страхотен начин Рубин да има пълната свобода и възможност да визуализира и създава целите записи.

А да си на една сцена и в една група с един от най-известните барабанисти в света, може да е както голяма привилегия, така и да се окаже нож с две остриета. Затова Илан се подготвя добре за Foo Fighters.

"Когато се подготвях в началото, знаех, че Foo Fighters доста променят нещата по време на концертите си - дали ще е по средата на някоя песен, джем частта в края на парчето или преходите между песните. Гледал съм Foo Fighters няколко пъти, когато бях по-млад и бях наясно с това. Очаквах го и затова когато учех материала, минах през всичко - албумите, свиренето на Тейлър, на Джош... и забелязах, че нещата са се променяли много през годините и не бях сигурен дали е нарочно, или не, но както и да е, написах си домашното".

Като група, която свири по три часа на всеки концерт, е нормално да има промени в сетлиста - да отпадат или влизат песни, които скоро не са свирили. Затова пък Илан казва, че има добра памет. Случва се обаче по време на едно от живите им изпълнения на песен, която не са свирили отдавна, Илан да пропусне един такт. След края на парчето Дейв Грол му казал: "Исках да видя как ще го направиш". По думите на Илан, Грол изобщо не се меси в работата му и не му казва как да свири - "изненадан съм колко е благосклонен", допълва още той.

Източник: Fest Team

Рубин определя All My Life, Times Like These, My Hero и Everlong за песните, които най-добре описват Foo Fighters. Не минава концерт без тях, а публиката ги обожава.

"Енергични са, мелодични са и хората могат да ги пеят заедно с нас. Имат енергия, която на живо е по-голяма, отколкото в записа", допълва той. А последният албум на групата Your Favorite Toy, който излезе през април тази година, е първият студиен албум, в който Илан участва и записва барабани.

Тези песни ще прозвучат на живо и у нас на 30 юни 2027 г., когато Foo Fighters ще излязат за първи път пред българска публика на Стадион "Васил Левски" и ще докажат защо все още са една от най-великите рок групи. Билетите за събитието влизат в предварителна продажба за членовете на Fest Club в четвъртък, 19 ноември, в 10:00 ч. В масова продажба влизат от петък, 20 ноември, в 10:00 ч. в мрежата на Ticket Station на цени от 66 евро.

Източник: Fest Team

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