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Зрителите на Bulgaria ON AIR познават Иоанна-Микаела Димитрова като водеща на прогнозата за времето по Bulgaria ON AIR, както и от участието ѝ в спортните емисии на телевизията.

ТВ мания

От днес тя вече има и нова роля. Иоанна-Микаела Димитрова става един от основните водещи "Спортът ON AIR" на Bulgaria ON AIR , като ще се редува в ефир с Александър Рангелов, изпълнителен продуцент на спортните новини. Двамата ще представят най-актуалните новини, резултати и събития от света на спорта.

Освен с работата си пред телевизионната камера Иоанна-Микаела има богат опит на театралната сцена. Тя е завършила "Актьорство за куклен театър" в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" в класа на проф. Румен Рачев, както и магистратура по "Образователен и терапевтичен куклен театър". През 2025 г. придобива и втора магистърска степен - по "Международни икономически отношения" в УНСС.

Професионалният ѝ път преминава през сцените на Народния театър "Иван Вазов" и Софийската опера и балет, където от 2024 г. е артист-солист. Участва в постановки и спектакли като "Пухеният", "Хъшове", "Матилда", "Вълшебната флейта" и "Лоенгрин", както и в кино- и телевизионни продукции. Сред отличията ѝ са наградите "Студент на годината" в категориите "Изкуства" и "Талант".

Със своята разностранна подготовка и опит пред публика Иоанна-Микаела съчетава актьорското майсторство с работата си в телевизията, където среща зрителите както с прогнозата за времето, така и с актуалните спортни новини.

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